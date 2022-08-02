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Чемпионов мира по вольной борьбе встретили в аэропорту Алматы
2 Августа 2022 18:09

Чемпионов мира по вольной борьбе встретили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанских победителей чемпионата мира U-17 по вольной борьбе встречали утром в аэропорту Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Дарын Аскербек и Камиль Куруглиев вернулись с золотыми медалями из Рима.

Аскербек боролся в весе до 55 кг. Схватки были нелегкими. В полуфинале он оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он обошел Хусанбоя Усмонова из Узбекистана и Арена Серобяна из Армении. В финале борец встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США и одержал победу.

«В первые периоды я проигрывал сопернику. Но в последнюю минуту я сделал бросок через спину и получил четыре балла. Счет был 8:6. Осталось 15 секунд, и снова бросок — уже через бедро. И снова четыре балла. Так я стал победителем», - рассказывает Дарын Аскербек, чемпион мира U-17 по вольной борьбе.

Другой обладатель золота Камиль Куруглиев боролся в весе до 92 кг. В финале он обыграл соперника из Венгрии Мусу Арсункаева со счетом 11:0.


Кадр из видео

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