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    Чемпионов мира по грэпплингу встретили в алматинском аэропорту

    14 Декабря 2021, 19:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в алматинском аэропорту была праздничная атмосфера. Десятки болельщиков чествовали казахстанских спортсменов, завоевавших медали на чемпионате мира по грэпплингу. Команда из Алматинской области привезла с собой из Москвы три золотые, столько же серебряных и одну бронзовую награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Almaty.tv.

    Казахстанские спортсмены прибыли на родину около шести часов утра. Их прибытия на родину с нетерпением ждали друзья, родные и близкие. С цветами и шариками они окружили чемпионов, наперебой поздравляя с заслуженным триумфом.

    Долгожданная встреча и теплый прием сразу же нашли отклик в сердцах медалистов. Приятно поднять флаг Казахстана на мировом первенстве и с почетом вернуться на родину, делятся чемпионы.

    «Спасибо большое за такую теплую встречу. Сюда, жертвуя сном и всеми планами, пришли наши друзья, родные, ребята, с которыми мы вместе занимаемся спортом. Очень приятно, когда тебе оказывают такое внимание», — отметила чемпионка мира по грэпплингу Жибек Кулымбетова.

    Победа Жибек Кулымбетовой стала примером для юных спортсменов. К слову, это не первый триумф 15-летней девушки. Она также является четырехкратным чемпионом мира по джиу-джитсу. Сегодня её заслуги вдохновляют многих ребят.

    «Я пришел сегодня поздравить Жибек с первым местом. Она уже пятикратная чемпионка мира. Мы с ней занимаемся вместе в одном клубе, одним же спортом. Я бы тоже хотел быть, как Жибек», — говорит грэпплер Санжар Нурланулы.

    В ближайшие дни ребята позволят себе немного отдохнуть и сразу же начнут подготовку к следующему чемпионату и покорению олимпа славы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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