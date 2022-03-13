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    Чемпионом Казахстана по спортивному самбо стал военнослужащий Нацгвардии из Актобе

    13 Марта 2022, 23:10

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Казахстана по спортивной и боевой самбо проходил с 11 по 13 марта в городе Семее. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов со всей страны. Среди них были и военнослужащие Национальной гвардии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    В чемпионате по самбо мужчины соревновались по восьми весовым категориям, а женщины в семи категориях.

    Соревнования укрепляют имидж борьбы самбо, способствуют формированию физической культуры и здорового образа жизни, укреплению спортивно-культурных связей. Также по итогам соревнований будут отобраны сильнейшие спортсмены на предстоящие первенства Азии и мира.

    Военнослужащий воинской части 6655 ефрейтор Еламан Койшыбаев завоевал золотую медаль и стал чемпионом Казахстана по борьбе боевому самбо в весовой категории 88 килограммов,

    «Завоевать победу было нелегко, - поделился впечатлениями Еламан. – Я стал лучшим среди сильнейших благодаря усердию и кропотливой работе моих тренеров. Ведь у нас в Нацгвардии есть все условия, чтобы заниматься спортом, совмещать его со службой. В этом направлении есть поддержка со стороны руководства войск. Кроме того, я считаю, что каждый военнослужащий должен заниматься спортом».

    Обладателями бронзовых медалей чемпионата Казахстана по спортивному самбо также стали спортсмены-гвардейцы: военнослужащий воинской части 6655 рядовой Бейбит Газиз в весовой категории до 71 килограмма и борец воинской части 5517 сержант Жандос Утегулов в весовой категории до 58 килограммов, бронзовую медаль по боевому самбо выиграл спортсмен из воинской части 5451 младший сержант Азамат Байгожин в весовой категории до 71 килограмма.

    «Наши спортсмены выступили достойно, показали свое мастерство и боевой дух. Отмечу, что Еламан Койшыбаев является одним из лидеров спортивной команды Национальной гвардии, чемпионом Нацгвардии по боевому и спортивному самбо 2021 года. Все наши ребята занявшие призовые места, теперь будут усиленно тренироваться к другим международным соревнованиям этого сезона, чемпионату мира и Азии по спортивному и боевому самбо», – отметил главный тренер штатной команды Центрального спортивного клуба Нацгвардии полковник Сатжан Абишев.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Спорт
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