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    Чемпионом Казахстана по футзалу стала карагандинская команда

    14 Января 2023, 14:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская команда школы олимпийского резерва «Жастар-1» выиграла чемпионат Республики Казахстан по футзалу среди юношей 2009 года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования прошли в спорткомплексе «Аманат Арена» города Караганды.

    На чемпионат съехались 16 команд со всех областей страны. Более 200 футболистов четыре дня боролись за звание лучшей команды.

    В итоге первое место завоевали воспитанники областной школы олимпийского резерва по футболу «Жастар». Тренирует спортсменов Олег Миляев.

    «Состязания прошли на самом высоком уровне. Все команды были хорошо подготовлены. Мы гордимся нашими футболистами. Ребята - неоднократные победители международных соревнований. Становились победителями и серебряными призерами республиканского первенства по футболу, чемпионы области», - говорит руководитель ОСДЮШОР «Жастар» по футболу Балгабай Нурланов.

    Второе место в чемпионате заняла команда «Бірлік» из Павлодара, третье у ФК «Астана».

    Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками детской футбольной лиги «Джуниор» и Казахстанской федерации футбола.

    На сегодня в областной школе «Жастар» занимаются 1150 детей от 7 до 18 лет. Занятия бесплатные. Трудятся в школе 27 высококвалифицированных тренеров. Филиалы есть во всех городах и районах области.

    Фото: пресс-служба управления физической культуры и спорта Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Футзал
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