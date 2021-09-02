Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпионка Паралимпиады-2016 Зульфия Габидуллина вышла в финал Игр в Токио

    2 Сентября 2021, 09:02

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская парапловчиха Зульфия Габидуллина выступила в предварительном заплыве на 50 метров вольным стилем (S4) на Паралимпиаде-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменка преодолела дистанцию за 44.57 секунд, став четвертой в своем старте и восьмой в общем зачете квалификации, тем самым попав в число финалисток. Финал в данной дисциплине пройдет сегодня в 16:38 по времени Нур-Султана. Напомним, что Зульфия Габидуллина является обладательницей «золота» Паралимпиады-2016 и Паразиатских игр-2018 на стометровке вольным стилем.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии