Чемпионка мира из Казахстана выиграла третье «золото» на «малом ЧМ» по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела финальный бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария) в весовой категории до 70 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Она билась за «золото» «малого чемпионата мира» с россиянкой Галиной Головченко. Бой закончился победой Хальзовой раздельным решением судей — 4:1.
Таким образом, Валентина Хальзова принесла сборной Казахстана третью золотую медаль на турнире. Ранее на верхнюю ступень пьедестала также поднялись Назым Кызайбай (50 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг). Добавим, что Хальзова является чемпионкой мира 2016 года и чемпионкой Азии 2017 года.
Серебряные медали сборной Казахстана принесли Дамир Абдикадыр (51 кг), Дина Жоламан (54 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).
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