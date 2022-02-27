Чемпионка мира из Казахстана выиграла третье «золото» на «малом ЧМ» по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела финальный бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария) в весовой категории до 70 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она билась за «золото» «малого чемпионата мира» с россиянкой Галиной Головченко. Бой закончился победой Хальзовой раздельным решением судей — 4:1.

Таким образом, Валентина Хальзова принесла сборной Казахстана третью золотую медаль на турнире. Ранее на верхнюю ступень пьедестала также поднялись Назым Кызайбай (50 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг). Добавим, что Хальзова является чемпионкой мира 2016 года и чемпионкой Азии 2017 года.

Серебряные медали сборной Казахстана принесли Дамир Абдикадыр (51 кг), Дина Жоламан (54 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).