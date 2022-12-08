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    Чемпионка Азии по боксу из Казахстана сразится с серебряной призеркой ЧМ-2022

    8 Декабря 2022, 09:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) состоится первый турнир Международной боксерской ассоциации IBA Champions’ Night, в рамках которого на ринг выйдут сразу несколько известных боксеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В числе участников также заявлена чемпионка Азии-2022, казахстанка Карина Ибрагимова, которая сразится с серебряной призеркой чемпионата мира-2022 и обладательницей «бронзы» Олимпийских игр-2020 в Токио из Италии Ирмой Тестой.

    Событие пройдет в рамках боксерского форума Global Boxing Forum. Также в турнире состоятся следующие бои:

    Баходир Джалолов (Узбекистан) — Данис Латыпов (Бахрейн);

    Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Энмануэль Рейес (Куба);

    Софьян Умиа (Франция) — Карен Тонаканян (Армения);

    Руслан Файфер (Россия) — Кевин Джонсон (США)

    Зеяд Ишаиш (Иордания) — Роньель Иглесиас (Куба);

    Амер Хусейн Али Саид (ОАЭ) — Риз Линч (Шотландия);

    Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) — Йоэнлис Эрнандес Мартинес (Куба).


    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс
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