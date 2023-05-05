Чемпионат страны по стрельбе из лука среди юниоров пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7-8 мая в Астане при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Национальной спортивной ассоциации РК, акимата города состоится чемпионат страны по традиционной стрельбе из лука среди юношей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Организаторы чемпионата – национальная спортивная ассоциация РК, Республиканская федерация традиционной стрельбы из лука Sadaq аty.

Ожидается, что в чемпионате примут участие около 150 стрелков со всего Казахстана. В турнире будут участвовать девочки и мальчики в возрасте 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.

Соревнования проводятся на основе трех разных целей. Это мишень Пута (5 попыток), среднеазиатская мишень (5 попыток) и мишень Жамбы (3 возможности). В зависимости от возраста расстояние между каждой целью разное. А именно:

7-9 лет – 10 метров (мальчики и девочки отдельно)

10-12 лет – 15 метров (мальчики и девочки отдельно)

13-15 лет – 20 метров (мальчики и девочки отдельно)

16-18 лет – 25 метров (мальчики и девочки отдельно)

Победители будут награждены медалями, дипломами.

Мероприятие пройдет в комплексе KazTuran Sport.