Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою прошел в Казахстане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лучшие представители армейского рукопашного боя из 7 стран сошлись в поединках за звание чемпиона СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Более 80 армейских спортсменов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в Чемпионате СНГ по армейскому рукопашному бою.
Турнир впервые был организован в Казахстане – на базе Центрального спортивного клуба армии МО РК в Алматы.
Армейские спортсмены выступали в девяти весовых категориях.
В общекомандном зачете казахстанские военнослужащие заняли первое место. Сборная Вооруженных сил Казахстана завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Следом за нашими спортсменами на втором месте расположились военнослужащие из России, третье место заняла команда Узбекистана.
Следил за ходом чемпионата, а также награждал лучших армейских спортсменов первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов.
Обратившись к участникам соревнования, он процитировал слова Первого Президента РК о том, что через занятие спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей, необходимые человеку на протяжении всей жизни.
Турнир прошел в рамках III Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников СНГ, которые пройдут в 2020 году в Алматы.
Отмечается, армейский рукопашный бой стремительно развивается во всем мире. Его растущая популярность продиктована универсальностью системы обучения приёмам защиты и нападения. Как вид спорта он соединяет в себе различные функциональные элементы из арсенала разных видов единоборств. Владение приёмами армейского рукопашного боя позволяет военнослужащему быть вооружённым даже без оружия.
- Военные альпинисты Казахстана и Индии совершили восхождение в поддержку Геннадия Головкина
- Юношеский чемпионат Азии по водным видам спорта: у Казахстана еще 3 медали
- Двое пострадавших в Арыси саперов выписаны из госпиталя
- Я решила завершить свою спортивную карьеру – Фируза Шарипова
- Батыр Джукембаев побил мексиканца с 41-ой победой и стал чемпионом WBA и IBF
- Адиль Марлен завоевал «бронзу» на юношеском чемпионате мира по дзюдо
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана