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Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою прошел в Казахстане

27 Сентября 2019 18:51
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Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою прошел в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лучшие представители армейского рукопашного боя из 7 стран сошлись в поединках за звание чемпиона СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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Более 80 армейских спортсменов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в Чемпионате СНГ по армейскому рукопашному бою.

Турнир впервые был организован в Казахстане – на базе Центрального спортивного клуба армии МО РК в Алматы.

Армейские спортсмены выступали в девяти весовых категориях.

В общекомандном зачете казахстанские военнослужащие заняли первое место. Сборная Вооруженных сил Казахстана завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Следом за нашими спортсменами на втором месте расположились военнослужащие из России, третье место заняла команда Узбекистана.



Следил за ходом чемпионата, а также награждал лучших армейских спортсменов первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов.

Обратившись к участникам соревнования, он процитировал слова Первого Президента РК о том, что через занятие спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей, необходимые человеку на протяжении всей жизни.

Турнир прошел в рамках III Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников СНГ, которые пройдут в 2020 году в Алматы.


Отмечается, армейский рукопашный бой стремительно развивается во всем мире. Его растущая популярность продиктована универсальностью системы обучения приёмам защиты и нападения. Как вид спорта он соединяет в себе различные функциональные элементы из арсенала разных видов единоборств. Владение приёмами армейского рукопашного боя позволяет военнослужащему быть вооружённым даже без оружия.


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Ключевые слова: Спорт, Армия,
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