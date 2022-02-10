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    Чемпионат РК по шахматам пройдет в Алматинской области

    10 Февраля 2022, 21:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 по 30 марта в горнолыжном курорте в Алматинской области пройдет чемпионат Республики Казахстан по стандартным (классическим), быстрым (рапид) и молниеносным (блиц) шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет. Призовой фонд ЧРК составляет 2 880 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    Участников чемпионата ожидает насыщенная спортивно-развлекательная программа, включающая в себя викторины, сеансы одновременной игры гроссмейстеров и мастеров РК.

    Победители и призеры соревнования награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Приз (Кубок) за победу в общекомандном зачете вручается делегации региона, выигравшей наибольшее количество золотых медалей.

    Чемпионы Республики Казахстан в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет по классическим шахматам получают право на участие в чемпионате мира среди юношей и девушек по классическим шахматам 2022 года.

    Серебряные призеры чемпионата Республики Казахстан в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет по классическим шахматам получают право на участие в чемпионате Азии среди юношей и девушек по классическим шахматам 2022 года.

    Заявки на участие в соревновании принимаются с таблицами отборочных турниров либо протоколом решения тренерского совета не позднее 12:00 15 марта по электронному адресу: shatranj.chess.almaty@gmail.com.

    Соревнования проходят по инициативе Казахстанской федерации шахмат, Федерации шахмат Алматинской области и детско-юношеского шахматного клуба «SHATRANJ» (г. Алматы), при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Спорт Шахматы
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