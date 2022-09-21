Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпионат РК по легкой атлетике для людей с особыми потребностями стартовал в ВКО

    21 Сентября 2022, 17:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в легкоатлетическом манеже им. Ольги Рыпаковой стартовал чемпионат страны по легкой атлетике среди детей с ментальными нарушениями. Среди участников - дети от 12 лет и взрослые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

    На турнир, организованный общественным объединением «Казахстанская Специальная Олимпиада», в Усть-Каменогорск прибыли 110 легкоатлетов из Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей, а также из Астаны и Семея.

    - Наше движение создано более 50-ти лет назад. В Казахстане – мы уже более 30-ти лет. Во время состязаний ребята делятся на дивизионы с тремя уровнями сложности – бег на 50, 100, 200 метров, прыжок с места и метание меча, - рассказывает генеральный директор Special Olympics Kazakhstan Любовь Червонных.

    Все участники готовились к соревнованиям на протяжении нескольких месяцев и надеются показать на турнире лучшие свои результаты.


    Восточно-Казахстанская область Спорт Легкая атлетика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
    Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
    «Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров