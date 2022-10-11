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    Чемпионат РК по қазақ күресі стартовал в Атырау

    11 Октября 2022, 05:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау впервые стартовал чемпионат Республики Казахстан по қазақ күресі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревнованиях примут участие более 700 борцов из 17 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент. Соревнования организованы Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Ассоциацией «Qazaq kuresi», управлением физической культуры и спорта Атырауской области. В соревнованиях будут определены сильнейшие среди мужчин в весовых категориях 55-100 кг и выше, а среди женщин – 48-77 кг и выше.

    «Поздравляю всех с торжественным открытием чемпионата Республики Казахстан по қазақ күресі. Это древний национальный вид спорта. Я уверен, что сильнейшие борцы, которые определятся в ходе соревнований, в будущем внесут свой вклад в дальнейшее развитие қазақ күресі. Удачи всем! И пусть победят сильнейшие», – сказал заместитель акима области Жасулан Бисембиев, приветствуя участников чемпионата.
    Лучшие борцы будут представлять страну на чемпионатах мира и Азии, которые пройдут в следующем году.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт
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