Чемпионат РК по хоккею с шайбой среди девушек прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном ледовом дворце «Алау» прошло первенство среди хоккеистов в возрасте от 8 до 13 лет. В нем приняли участие 7 команд из разных регионов страны. В течение трех дней они провели серию матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В церемонии награждения команд-победителей приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев и депутат маслихата столицы Нурлан Муслим, которые тепло поздравили девушек, занявших призовые места.

«Особое внимание в стране стало уделяться развитию женского хоккея, особенно детскому воспитанию будущих чемпионов. Доказательство тому сегодняшняя гонка. В прошлом году на чемпионат страны приехали 5 команд. В этом году показатель достиг 7. То есть с каждым годом интерес к этому виду спорта растет. Уровень девочек тоже хороший. Игры прошли очень дружно. Несколько девушек выделялись необычайными способностями.





Соответственно, в национальной сборной растет число достойных последователей», - сказал тренер по женскому хоккею Булбул Картанбай.

В итоге Гран-при завоевала местная команда «Астана». Тройку лидеров составили сборные Алматы и Усть-Каменогорска.

Астана впервые принимает внутреннее первенство среди девушек. Теперь в дальнейшем планируется регулярное проведение турниров такого формата.



