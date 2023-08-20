Чемпионат РК по футболу среди юношей до 12 лет проходит в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовал очередной чемпионат Республики Казахстан по футболу среди воспитанников спортивных школ до 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В церемонии открытия соревнований приняли участие вице-президент Федерации футбола города Астаны, генеральный директор клуба «Женис» Ахмат Амиров, старший тренер по футболу Республики Казахстан Айдос Байтенов, вице-президент Федерации футбола города Астаны Руслан Кенетаев, руководитель детско-юношеской школы олимпийского резерва №8 акимата города Астаны Динмухаммед Курамаев.

«Желаю удачи участникам соревнований. Благодаря чемпионату страны вы сможете не только поиграть в футбол, но и познакомиться с молодыми спортсменами из других городов. Я уверен, что в турнире будет честная игра, по настоящему сильная», - сказал вице-президент Федерации футбола г. Астаны Руслан Кенетаев.

За звание лучшей команды поборются более 250 спортсменов из 12 регионов Казахстана: Астаны, Шымкента, Алматы, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и области Жетысу.

Свою оценку турниру дал руководитель детско-юношеской школы олимпийского резерва №8 акимата города Астаны Динмухаммед Курамаев.

«Я доволен уровнем чемпионата Казахстана, который проводится среди лиц до 12 лет. Чем больше турниров среди юниоров, тем выше уровень наших учеников. Что мне больше всего нравится, так это то, что футболисты до 12 лет дают волю эмоциям и играют по настоящему», - отметил Динмухаммед Курамаев.

Турнир проходит с 17 по 25 августа на стадионе «Жас Батыр».