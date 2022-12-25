Чемпионат по рукопашному бою среди курсантов прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи прошел чемпионат по армейскому рукопашному бою среди курсантов, посвященный 112-летию прославленного полководца Бауыржана Момышулы. В соревновании приняли участие 10 сильнейших команд в шести весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Целью спортивного мероприятия является развитие здорового образа жизни, воспитания патриотизма и популяризация рукопашного боя среди молодежи.

В качестве почётных гостей присутствовали профессиональный боец, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, чемпион Азии по грэпплингу, директор спортивного клуба «Сагадат батыр» имени С. Нурмагамбетова, депутат маслихата Алматинской области Нурсултан Орынбасаров, профессиональный боксёр, чемпион мира по версиям IBA, WBC Asia, WBA Asia, UBO Inter-Continental Едил Кожамбердиев, шестикратная чемпионка мира по джиу-джитсу, чемпионка мира по грэпплингу, бронзовый призер ЧМ по самбо Жибек Кулымбетова, заслуженный тренер, президент федерации рукопашного боя РК Азиз Разыев, а также казахстанский борец ММА Фаниль Рафыков.

Все присутствующие наблюдали за горячими спаррингами молодых спортсменов, из числа которых была определена сильнейшая команда военного института.

По итогам финальных боев обладателем главного приза – кубка начальника института стала команда 6 роты 4 курса. Не менее сильной оказалась команда 4 роты 3 курса, которой судьями было присуждено второе место. Тройку лидеров замыкает команда 7 роты 4 курса.

«С каждым годом популярность рукопашного боя среди молодежи растёт. Он помогает воспитывать необходимые для военнослужащего качества: волю к победе, силу, выносливость и психологические качества», - отметил курсант 3 курса Жаслан Уразбаев, который признан лучшим в номинации «Лучший боец».

В личных зачетах по весовым категориям места распределились следующем порядке: до 57 кг чемпионом стал курсант Уразбаев Жаслан, до 62 кг 1 место занял курсант Шарипов Акжол, до 67 кг победителем стал курсант Ондасын Алмас, до 73 кг 1 место занял курсант Курманбек Нургиса, до 80 кг 1 место завоевал курсант Жумаханов Жангир, свыше 80 кг чемпионом стал курсант Ергалиев Жасулан.

Начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник Кайрат Даутов закрывая турнир поблагодарил всех участников и гостей. Он отметил, что соревнование в стенах института проводится ежегодно и в этом году он посвящен памяти народного батыра, гениального полководца Бауыржана Момышулы. «Соревнование направлено на развитие подготовки и повышения профессионализма, а также на совершенствование боевой выучки курсантского состава», - сказал он.

Все победители были награждены медалями, дипломами и ценными призами.



