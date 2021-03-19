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    Чемпионат по охоте с ловчими птицами прошёл в Карагандинской области

    19 Марта 2021, 23:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района прошёл областной чемпионат среди взрослых и молодёжи по охоте с ловчими птицами. У подножья горы Жыланды за звание лучшего в этом древнем национальном искусстве боролись 18 охотников из Караганды и Темиртау, а также из Жанааркинского, Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов, передает корреспондент МИА «Казнформ».

    Соревнования проводились по трём видам охоты: с беркутом, ястребом и соколом. Из-за карантинных ограничений турнир прошёл без зрителей.

    В охоте с беркутом первым стал Темиргали Толегенулы из Караганды. Второе место у Каира Сейтпишева из Жанааркинского района. И третье занял Жарас Досов из Бухар-Жырауского района.

    В соревнованиях с ястребом первого места удостоился Абзал Оспангалиев из Темиртау. Второе и третье - у карагандинцев Ерасыла Ергазы и Абзала Оспанкулова соответственно.

    В состязаниях с соколом все призовые места взяли карагандинцы: Нурдаулет Егинтай, Арсен Шакыман и Ералы Шакыман.

    Соревнования были посвящены 30-летию независимости РК и проводились в рамках месячника «Национальные традиции и культура Казахстана».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Патриотизм Общество
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