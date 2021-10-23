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    Чемпионат по национальным видам спорта прошёл в Карагандинской области

    23 Октября 2021, 23:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе, Карагандинской области прошёл чемпионат по национальным видам спорта. Мероприятие посвящено 30-летию независимости страны и 155-летию Алихана Букейханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На протяжении двух дней, 19 и 20 октября, любители национальных игр состязались в кокпаре, скачках, также они соревновались в таких видах, как аударыспак» и теңге ілу.

    «Национальные виды спорта обретают особую популярность среди жителей нашей страны. Проводятся районные и областные турниры. И наш район не исключение. Чемпионат мы проводим уже в третий раз», — говорит аким Актогайского района Салтанат Абеуова.

    Ловкость и быстроту участников чемпионата оценивали судьи, среди которых были председатель районного Совета ветеранов Сакитай Сыздыков и ветеран спорта Тилеуберген Таулетов.

    Победу в кокпаре одержали спортсмены из села Акши, второе и третье места достались наездникам из Кызыларая и Ушарала.

    В аударыспаке в категориях 60 и 70 кг победу одержали жители села Кежек Нурсұлтан Куанышбек и Даулет Амантай. В весе 80 кг лучшим стал житель села Сауле Абай Аманбай, а в более 80 кг победа досталась Нурболату Беркимбаю из Ушарала.

    В игре теңге ілу победил Ермек Оспанов из Кызыларая.

    В аламан и құнан бәйге лучшие результаты показали скакуны Саята Абдрахманова и Айназа Казанболова.

    Все победители чемпионата были награждены грамотами и призами местного отдела физической культуры и спорта.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Спорт Патриотизм Общество
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