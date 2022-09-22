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    Чемпионат по быстрым и молниеносным шахматам состоится в Караганде

    22 Сентября 2022, 21:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация шахмат объявляет о чемпионате Республики Казахстан по быстрым и молниеносным шахматам среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение федерации в Facebook.

    Соревнования проводятся в Караганде с 23 октября по 27 октября. Начало соревнований по быстрым шахматам – 24 октября в 15.00, по молниеносным шахматам – 26 октября в 10.00.

    К участию в соревнованиях допускаются участники командного чемпионата РК по быстрым шахматам, шахматисты, имеющие международные звания, мужчины с рейтингом 2000 пунктов и выше, женщины с рейтингом 1800 пунктов и выше, в любой из 3 категорий рейтинга.

    Карагандинская областная шахматная федерация как проводящая федерация имеет право включить дополнительно пять шахматистов.

    Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков.

    Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и денежными призами.

    Призовой фонд чемпионатов – 2 000 000 тенге.
    Спорт Шахматы
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