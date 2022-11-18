Чемпионат мира в Катаре: группа «В» - британское дерби и американо-иранское противостояние

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Англии считается фаворитом группы «В» на чемпионате мира в Катаре, однако их соперники готовы составить «трем львам» достойную конкуренцию. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает поближе познакомиться с составом квартета.

Сборная Англии

Главный тренер – Гарет Саутгейт

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Ник Поуп («Ньюкасл»).

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Уайт («Арсенал»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Конор Коуди («Эвертон»).

Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Германия), Мейсон Маунт («Челси»), Конор Галлахер («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»).

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Джеймс Маддисон («Лестер»).

Англичан практически всегда отличает очень качественный, если не сказать звездный состав, что дает право причислять их к фаворитам всего турнира, но это не мешает родоначальникам футбола регулярно подводить ожидания болельщиков и оставаться без трофея с 1966 года. Не получится ли так и в этот раз? Четыре года назад англичанам удалось хотя бы относительно реализовать мощнейший потенциал и добраться до стадии полуфинала ЧМ-2018, а год назад «три льва» вышли в финал Евро-2020. Болельщики ждут большего – победы в турнире. Состав команды с тех пор не претерпел сильных изменений. По-прежнему много ожидают фанаты от Стерлинга, Кейна, Рэшфорда, Райса. Если эти игроки будут пребывать в хорошей форме, то от англичан можно ожидать выхода из группы с первого места.





Сборная Уэльса

Главный тренер – Роб Пейдж

Вратари: Уэйн Хэннесси («Ноттингем Форест», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия).

Защитники: Неко Уильямс («Ноттингем Форест», Англия), Бен Дэвис («Тоттенхэм», Англия), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Джо Родон («Ренн», Франция), Крис Мифем («Борнмут», Англия) , Итан Ампаду («Специя», Италия) Крис Гантер («Уимблдон», Англия), Коннор Робертс («Бернли», Англия), Том Локьер («Лутон», Англия).

Полузащитники: Аарон Рэмзи («Ницца», Франция), Джо Аллен («Суонси», Англия), Харри Уилсон («Фулхэм», Англия), Джозефф Моррелл («Портсмут», Англия), Дилан Левитт («Данди Юнайтед», Шотландия), Рубин Колуилл («Кардифф Сити»), Джонатан Уильямс («Суиндон», Англия), Мэттью Смит («МК Донс», Англия), Сорба Томас («Хаддерсфилд», Англия), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес», АҚШ), Дэниел Джеймс («Фулхэм», Англия), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», Англия).

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут», Англия), Марк Харрис («Кардифф Сити»).

Сборной Уэльса вполне по силам побороться за вторую строчку в группе, учитывая наличие таких игроков, как Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи, Дэниел Джеймс. Средняя линия у валлийцев довольно представительная. Вот на других позициях со звездами и громкими именами все немного хуже. Валлийцы попали на мундиаль впервые аж с 1958 года, а потому несомненно горят желанием показать себя во всей красе. Уступив первую строчку отборочного турнира бельгийцам, сборная Уэльса прокладывала себе дорогу на чемпионат мира через стыки с Украиной и умудрилась пройти эту команду. В такой группе подопечные Пейджа должны себя чувствовать комфортно.





Сборная США

Главный тренер – Грегг Берголтер

Вратари: Мэтт Тернер («Арсенал», Англия), Итан Хорват («Лутон», Англия), Шон Джонсон («Нью-Йорк»).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик», Шотландия), Сержиньо Дест («Милан», Италия), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллс»), Шак Мур («Нэшвилл»), Тим Рим («Фулхэм», Англия), Энтони Робинсон («Фулхэм», Англия), Джозеф Скалли («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Уокер Циммерман («Нэшвилл»), Деандре Едлин («Интер» Майами).

Полузащитники: Бренд Ааронсон («Лидс», Англия), Тайлер Адамс («Лидс», Англия), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Лука де ла Торре («Сельта», Испания), Вестон Маккенни («Ювентус», Италия), Юнус Муса («Валенсия», Испания), Кристиан Ролдан («Сиэтл»).

Нападающие: Кристиан Пулишич («Челси», Англия), Хесус Ферейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джош Сарджент («Норвич», Англия), Тимоти Веа («Лилль», Франция), Хаджи Райт («Антальяспор», Түрция).

Американцы являются одними из самых частых участников чемпионатов мира. Одно из немногих исключений составил ЧМ-2018 в России. Главной ударной силой звездно-полосатых являются форварды Пулишич и Джованни Рейна. Первый, хоть и не всегда в последнее время попадает в основу «Челси», обладает большим опытом и отличается настырностью и нестандартными действиями перед штрафной. Второй - хорошим потенциалом и вполне может помочь сборной выйти в следующий круг.





Сборная Ирана

Главный тренер – Карлуш Кейруш

Вратари: Алиреза Беиранванд («Персеполис»), Амир Абедзаде («Понферрадина», Испания), Хоссейн Хоссейни («Эстеглал»), Паям Ниазманд («Сепахан»).

Защитники: Маджид Хоссейни («Трабзонспор», Түркия), Хоссейн Канаани («Аль-Ахли», Қатар), Шоджа Халилзаде («Аль-Ахли», Қатар), Мортеза Пуралиганджи («Персеполис»), Садег Мохаррами («Локомотив» Загреб, Хорватия), Милад Мохаммади («Гент», Бельгия), Эхсан Хаджсафи (АЕК, Грекия), Рамин Резаэян («Персеполис»), Аболфазл Джалали («Эстеглал»).

Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Вайле», Дания), Али Карими («Кайсериспор», Түркия), Ахмад Нуроллахи («Шабаб Аль-Ахи», БАӘ), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»), Саман Годдос («Брентфорд», Англия), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд», Нидерланды), Али Голизаде («Шарлеруа», Бельгия), Мехди Тораби («Персеполис»).

Нападающие: Сердар Азмун («Байер», Германия), Мехди Тареми («Порту», Португалия), Карим Ансарифард (АЕК, Греция).

Иранцы обладают наименее звездным составом из всего квартета, но заранее причислять их к аутсайдерам рано. Сердар Азмун является очень опытным игроком, который всегда опасен в штрафной соперника, а Мехди Тареми великолепно показал себя на групповом этапе Лиги чемпионов. Иранцы выиграли отбор, опередив сильную команду Южной Кореи и попали на мундиаль напрямую. Их соперникам нужно очень внимательно отнестись к возможностям «персидских леопардов».

Обзор о группе «А» на чемпионате мира по футболу в Катаре можно прочесть здесь.

В воскресенье, 20 ноября, состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Уже представлена сетка прямых эфиров матчей чемпионата мира по футболу на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». С ней можно ознакомиться здесь. В Казахстане церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире на двух телеканалах — «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 20:45 по астанинскому времени.

Фото: aa.com.tr



