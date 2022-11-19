Чемпионат мира в Катаре: группа «G» - бразильцы идут за шестым титулом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мы продолжаем знакомить читателей с составами команд чемпионата мира по футболу в Катаре. На этот раз в фокусе нашего внимание группа «G», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сборная Бразилии

Главный тренер: Тите.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос (ПСЖ, Франция), Данило («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика);

Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»);

Нападающие: Неймар (ПСЖ, Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).

Бразильцы выигрывали чемпионат мира чаще любой другой команды – 5 раз. Однако, шестой титул бразильцам пока не удается взять на протяжении уже двадцати лет. Всегда обладая одним из лучших составов, «пентакампеонам» регулярно что-то мешает. На чемпионатах мира Бразилия всегда считается главным фаворитом, и этот мундиаль – не исключение. Такому составу могут позавидовать все гранды мира. Судите сами – два лучших вратаря английской Премьер-лиги Алиссон и Эдерсон, в защите Тьяго Силва и Маркиньос, в полузащите Каземиро, Фред и Фабиньо, в нападении – Винисиус и Неймар. К слову, о последнем: будучи в последнее время едва ли не главной звездой мирового футбола, Неймар так и не сумел ни разу выиграть чемпионат мира и ни разу не получил «Золотой мяч». Нынешний мундиаль – прекрасный шанс для 30-летнего форварда убить сразу двух зайцев.

Сборная Швейцарии

Главный тренер: Мурат Якин.

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Филипп Кен («РБ Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).

На первый взгляд, в этой группе у бразильцев нет соперников, но Швейцария не зря считается грозой авторитетов и вполне способна сунуть палку в колеса бразильской машины. Кроме того, как показывает статистика, Швейцария является не очень удобной командой для пентакампеонов: в 9 матчах за всю историю встреч бразильцы одержали три победы, швейцарцы – две. Оставшиеся четыре матча команды сыграли вничью такой статистикой против пентакампеонов может похвастать далеко не каждая команда. У сборной этой страны очень сбалансированный состав, крепкая оборона и хорошая полузащита. А нападающие Окафор, Сеферович, Эмболо и Шакири способны доставить проблем любой обороне.

Сборная Камеруна

Главный тренер: Ригобер Сонг.

Вратари: Онана («Интер»), Эпасси («Абха»), Нгапандуэтнбу («Марсель)

Защитники: Кастелетто («Нант»), Эбоссе («Удинезе»), Фай («Аль-Тай»), Мбайзо («Филадельфия Унион»), Толо («Сиэтл Саундерс»), Нкулу («Торино»), Вух («Ренн»);

Полузащитники: Нтчам («Суонси Сити»), Ондуа («Ганновер 96»), Хонгла («Эллас Верона»), Кунде («Олимпиакос Пирей»), Ум Гейе («Мехелен»), Замбо Ангисса («Наполи»), Жером Нгом Мбекели («Апеес»).

Нападающие: Нгамале («Динамо», Москва), Бассогог («Шанхай»), Мбемо («Брентфорд»), Нкуду («Бешикташ»), Нсаме («Янг Бойз»), Абубакар («Аль-Насср»), Токо («Олимпик Лион»), Шупо-Мотинг («Бавария»), Мару Суаибу («Котон»).

«Неукротимые львы» не всегда попадают на чемпионат мира, но когда у них это получается, зрелище болельщикам гарантировано. Так зарекомендовала себя эта команда. В составе камерунцев выделяются Шупо-Мотинг из «Баварии», Замбо Ангисса из «Наполи» и Мбемо из «Брентфорда». Традиционно команда сильна физически и функционально, так что африканцы вполне имеют шанс побороться хотя бы за вторую строчку.

Сборная Сербии

Главный тренер: Драган Стойкович.

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александр Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

Эксперты причисляют Сербию к «темным лошадкам». С одной стороны, поклонникам команды может это показаться оскорбительным. С другой – это означает, что и эксперты не знают, что ожидать от этой балканской страны. Вообще, команды из стран бывшей Югославии зарекомендовали себя, как очень неприятные соперники для любой команды. Хорватия сняла немало скальпов и стала серебряным призером в 2018 году. Северная Македония ухитрилась оставить за бортом турнира саму Италию. Чего же ждать от Сербии? У команды очень неплохое нападение в лице Влаховича, Тадича и Митровича, неплоха полузащита. Если тренер сумеет привить игрокам уверенность в своих силах, думаю, команде вполне по силам побороться за выход в следующий круг.



