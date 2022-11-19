Чемпионат мира в Катаре: группа «F» - финалисты и бронзовые призеры ЧМ-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще одна группа, в которой два явных фаворита и два аутсайдера. Корреспондент МИА «Казинформ» ознакомит читателей с составами команд квартета «F».

Сборная Бельгии

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Испания), Симон Миньоле («Брюгге»), Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия);

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген, Зено Дебаст (оба — «Андерлехт»), Ваут Фас, Тимоти Кастань (оба — «Лестер», Англия), Артюр Теате («Ренн», Франция), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Германия);

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско, Аксель Витсель (оба — «Атлетико», Испания), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд, Германия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Англия), Леандер Дендонкер («Астон Вилла», Англия), Амаду Онана («Эвертон», Англия), Юри Тилеманс («Лестер», Англия), Ханс Ванакен («Брюгге»), Эден Азар («Реал Мадрид», Испания), Леандро Троссард («Брайтон», Англия);

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер», Италия), Дрис Мертенс («Галатасарай», Турция), Шарль де Кетеларе («Милан», Италия), Жереми Доку («Ренн», Франция), Миши Батшуайи («Фенербахче», Турция), Лои Опенда («Ланс», Франция).

Наверное, это последний шанс «золотого поколения» бельгицейв побороться за победу на мундиале. Действительно, еще никогда в истории состав «красных дьяволов» не обладал таким количеством ярких игроков. Де Брейне, братья Азары, Мертенс, Лукаку, Вертонген – если такая команда так и останется без больших побед, бельгийцам должно быть очень обидно.

На прошлом мировом первенстве Бельгии удалось завоевать бронзовые медали, хотя, многие прочили ей чемпионство. На Евро-2020 бельгийцы и вовсе сошли на стадии 1/4 финала, уступив будущим чемпионам итальянцам. Хорошая игра, прекрасный состав, но отсутствие стабильности и уверенности в своих силах, а также регулярные провалы в обороне делают эту сборную одной из самых непредсказуемых команд чемпионата.

В такой группе бельгийцы точно должны выходить в следующий круг, и идти дальше, если сумеют залатать свои слабые места, коих тоже немало.

Сборная Хорватии

Главный тренер: Златко Далич.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

Защитники: Деян Ловрен («Зенит»), Домагой Вида (АЕК), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Марио Пашалич («Аталанта»), Матео Ковачич («Челси»), Никола Влашич («Торино»), Марцело Брозович («Интер»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Ловро Маер («Ренн»).

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

На прошлом мундиале хорваты упустили, возможно, главный шанс в своей истории – выйдя в финал, они уступили французам. Будет ли у них еще такой шанс когда-нибудь – большой вопрос.

Нынешний состав существенно отличается от того, в частности уже нет одного из главных диспетчеров – Ивана Ракитича. Однако остаются в обойме Модрич, Перишич. Брозович. Плюс появились очень перспективные игроки, такие как Оршич.

Пока что перспективы дружины Далича на чемпионате в целом под большим вопросом, но из группы хорваты должны выходить без вопросов. Очень интересным представляется их противостояние с бельгийцами.

Сборная Канады

Главный тренер: Джон Гердман.

Вратари: Милан Борьян («Црвена Звезда»), Джеймс Пантемис («Монреаль»), Дейн Сент-Клер («Миннесота Юнайтед»).

Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Дерек Корнелиус («Ванкувер Уайткэпс» — «Панетоликос»), Алистер Джонстон («Монреаль»), Ричи Ларьеа («Ноттингем Форрест»), Камаль Миллер («Монреаль»), Стивен Витория («Чавес»), Джоэл Уотерман («Монреаль»).

Полузащитники: Стивен Эустакио («Порту»), Лиам Фрейзер («Дейнзе»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Марк-Энтони Кэй («Торонто»), Исмаэль Коне («Монреаль»), Джонатан Осорио («Торонто»), Сэмюэл Пиетт («Монреаль»), Дэвид Уотерспун («Сент-Джонстон»).

Нападающие: Тайон Бьюкенен («Брюгге»), Лукас Каваллини («Ванкувер Уайткэпс»), Джонатан Давид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Джуниор Хойлетт («Рединг»), Сайл Ларин («Брюгге»), Лайам Миллер («Базель»), Ике Угбо («Труа»).

Будем откровенны, в такой группе канадцам мало что светит. Пока что эксперты относят их к аутсайдерам квартета, но в составе «кленовых листьев» есть Альфонсо Дэвис, который прекрасно себя проявляет в составе мюнхенской «Баварии» и является объектом пристального внимания других грандов клубного футбола. Дэвис очень быстрый и маневренный игрок, который в любую минуту может обострить игру резким рыком, дриблингом или ударом. Поэтому, говорить, что у канадцев точно нет шансов на выход, все же пока преждевременно. Тем более, что оба записных фаворита в лице Бельгии и Хорватии не могут похвастать стабильно мощной игрой.

Сборная Марокко

Главный тренер: Валид Реграги.

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад», Марокко), Яссин Буну («Севилья», Испания), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда», ОАЭ);

Защитники: Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»), Нуссаир Мазрауи («Бавария», Германия), Наиф Агуэрд («Вест Хэм», Англия), Ромен Саисс («Бешикташ», Турция), Ашраф Дари («Брест», Франция), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид», Испания), Яхья Аттият-Аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар», Катар);

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина», Флоренция), Абдельхамид Сабири («Сампдория», Италия), Селим Амалла («Стандард», Бельгия), Аззедин Унахи («Анже», Франция), Билаль Эль-Ханнус («Генк», Бельгия), Яхья Джабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софиан Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель», Франция);

Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна», Испания), Закария Абухляль («Тулуза», Франция), Ильяс Шаир («Куинс Парк Рейнджерс», Англия), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Хеддира («Бари», Италия), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

Еще одна команда из Африки, и как и все африканские команды – большая загадка предстоящего мирового первенства. На минувшем Кубке Африки марокканцы добрались до стадии ¼ финала, где уступили Египту Мохаммеда Салаха.

Главным достижением марокканцев на чемпионатах мира остается выход в 1/8 финала в далеком 1986 году. С тех пор Марокко больше не выходила из группы, даже если попадала на мундиаль. Главная звезда команды Хаким Зиеш пока пребывает не лучшей своей форме, но обладает большим потенциалом, который у него гораздо лучше получалось демонстрировать в «Аяксе», нежели в «Челси». Предстоящий мундиаль является прекрасным шансом показать себя как для Зиеша, так и для его партнеров.



