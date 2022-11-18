Чемпионат мира в Катаре: группа «D» - защитят ли французы свой титул

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Группа «D» чемпионата мира в Катаре получила в состав действующих чемпионов в лице сборной Франции, а также команды Дании, Австралии и Туниса. Корреспондент МИА «Казинформ» познакомит читателей с составами команд.

Сборная Франции

Главный тренер – Дидье Дешам

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Лукас Эрнандес («Бавария», Германия), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Ибрагима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания) Бенджамин Павар («Бавария», Германия), Уильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайот Упамекано («Бавария», Германия), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», Англия).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал», Испания), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Орельен Чуамэни («Реал», Испания), Джордан Верету («Марсель»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал», Испания), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Усман Дембеле («Барселона», Испания), Оливье Жиру («Милан», Италия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», Германия).

Завоевать титул чемпионов мира очень сложно, еще сложнее его защитить. Именно это предстоит сделать французам в Катаре. Состав для этого более чем подходящий. Даже на фоне других звезд можно выделить обладателя Золотого мяча Карима Бензема и считающегося едва ли не лучшим нападающим мира Килиана Мбаппе. Помимо имен, у Франции есть еще и поставленная игра, опыт, а также прекрасное владение футбольной аритмией: в нужный момент команда подобно хорошей машине будто включает дополнительную скорость и начинает превосходить даже сильных соперников. На то они и чемпионы. Для начала французам нужно выйти из группы. В 2002 году будучи чемпионами, «трехцветные» не смогли преодолеть групповой этап, пропустив Данию и Сенегал.





Сборная Дании

Главный тренер - Каспер Хьюлманд

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия), Фредерик Реннов («Унион», Германия);

Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю», Дания), Александр Бах («Бенфика», Португалия),

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хейберг («Тоттенхэм», Англия), Роберт Сков («Хоффенхайм», Германия).

Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген», Дания), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Юссуф Поульсен («Лейпциг», Германия).

В свое время команду Дании не зря прозвали «датским динамитом»: эта сборная может «взорваться» мощным футболом именно тогда, когда этого от нее не ждут. Так было в 1992 году, когда датчане ухитрились выиграть Евро, несмотря на то, что проиграли борьбу в отборочном турнире Югославии. Так было в 1998 году на чемпионате мира, когда скандинавы неожиданно легко разгромили мощнейшую сборную Нигерии и дали бой будущим финалистам – бразильцам. С Данией не легко никогда и никому, поэтому датчане вполне ожидаемо должны выходить из группы.





Сборная Австралии

Главный тренер – Грэм Арнольд

Вратари: Эндрю Редмейн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген», Дания), Дэнни Вукович («Сентрал-Кост Меринерс»).

Защитники: Натаниэль Аткинсон («Хартс», Шотландия), Азиз Бехич («Данди Юнайтед», Шотландия), Милош Дегенек («Коламбус Крю», АҚШ), Томас Денг («Альбирекс Ниигата», Жапония), Фран Карачич («Брешия», Италия), Джоэл Кинг («Оденсе», Дания), Кай Роулз («Хартс», Шотландия), Гарри Суттар («Сток Сити», Англия), Бейли Райт («Мидлсбро», Англия).

Полузащитники: Киану Баккус («Сент-Миррен», Шотландия), Мартин Бойл («Хиберниан», Шотландия), Джейсон Каммингс («Сентрал-Кост Меринерс»), Кэмерон Девлин («Хартс», Шотландия), Айдин Хрустич («Верона», Италия), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули», Германия), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис», Испания), Райли Макгри («Мидлсбро», Англия), Аарон Муй («Селтик», Шотландия).

Нападающие: Митчелл Дюк («Фаджиано Окаяма», Жапония), Крейг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Гаранг Куол («Сентрал-Кост Меринерс»).

В отличие от себя самой образца 2006 года в нынешней Австралии нет громких имен. От слова «совсем». Это не помешало «соккеруз» легко пройти групповой этап, но это скорее говорит о слабых соперниках, нежели о реальной силе австралийцев. Возможно, в другой группе у них были бы более высокие шансы на выход, но в компании с французами и датчанами выйти из нее трудно будет многим. Австралии в том числе.





Сборная Туниса

Главный тренер - Джалель Кадри

Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Муэз Ассен («Клуб Африкен»), Бешир Бен-Саид («Монастир»), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Кан», Франция), Мохамед Дрегер («Люцерн», Швейцария), Али Маалуль («Аль-Ахли», Египет), Уажди Кешрида («Атромитос», Грекия), Надер Гандри («Клуб Африкен»), Яссин Мерья («Эсперанс»), Билл Ифа («Клуб Африкен»), Дилан Бронн («Салернитана», Италия), Монтасар Тальби («Лорьян», Франция).

Полузащитники: Элье Схири («Кельн», Германия), Гилан Шалали («Эсперанс»), Аисса Лаидуни («Ференцварош», Венгрия), Мохамед Бен-Ромдан («Эсперанс»), Фержан Сасси («Аль-Духайль», Катар), Анибаль Межбри («Бирмингем», Англия).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби», Катар), Сейфедин Жазири («Замалек», Египет), Наим Слити («Аль-Иттифак», Сауд Арабиясы), Исам Жебали («Оденсе», Дания), Яссин Хениси («Аль-Кувейт», Кувейт), Анис Бен Слимане («Брондбю», Дания), Вахби Хазри («Монпелье», Франция).

Наряду с австралийцами, сборная Туниса причисляется к аутсайдерам группы, но не стоит забывать, что 4 года назад тунисцы показали вполне симпатичный футбол, когда одержали первую в истории победу на мундиале – над Панамой 2-1. Дальше, к сожалению, им пройти не удалось – «орлы Карфагена» уступили двум будущим полуфиналистам чемпионата мира в лице Бельгии и Англии. В этот раз конкурентным для них выглядит пока только матч с Австралией.

Ранее мы публиковали обзор о группах «А», «B» и «С» на чемпионате мира по футболу в Катаре.

В воскресенье, 20 ноября, состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Уже представлена сетка прямых эфиров матчей чемпионата мира по футболу на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». С ней можно ознакомиться здесь. В Казахстане церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире на двух телеканалах — «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 20:45 по астанинскому времени.

Фото: azertag.az



