Чемпионат мира в Катаре: группа «А» - оправдают ли доверие фанатов «оранжевые»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает читателям рассмотреть квартет «А», в котором традиционно будут играть хозяева турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сборная Катара

Главный тренер – Феликс Санчес Бас

Вратари: Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»), Саад Аль-Шеб («Аль-Садд»), Мешааль Баршам («Аль-Садд»).

Защитники: Басим Аль-Рави («Аль-Духайль»), Ро-Ро («Аль-Садд»), Мосааб Ходер («Аль-Садд»), Тарек Сальман («Аль-Садд»), Буалем Хухи («Аль-Садд»), Абделькарим Хассан («Аль-Саад»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Джассем Габер («Аль-Араби»), Салем Аль-Хаджри («Аль-Садд»).

Полузащитники: Али Ассадалла («Аль-Садд»), Мохаммед Абдулвахаб («Аль-Садд»), Ассим Мадибо («Аль-Духайль»), Мостафа Тарек («Аль-Садд»), Карим Будиаф («Аль-Духайль»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Халид Мунир («Аль-Вакра»).

Нападающие: Исмаил Мохаммад («Аль-Духайль»), Хасан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Альмоэз Али («Аль-Духайль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Духайль»), Ахмед Алаа («Аль-Гарафа»).

Несмотря на особый статус хозяев, катарцы являются для экспертов темной лошадкой. Команда состоит из футболистов, представляющих только родной чемпионат, а потому их имена мало известны широкому кругу болельщиков. Так как хозяева турнира освобождаются от обязанности биться за выход на мундиаль, сборная Катара получала игровую практику в товарищеских матчах, где показали довольно неплохие результаты. В своих последних играх катарцы обыграли Панаму, Албанию, Гватемалу и Гондурас. К старту чемпионата катарцы подходят в хорошем настроении.





Сборная Нидерландов

Главный тренер – Луи ван Гал

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвеер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Джереми Фримпонг («Байер», Германия), Дэйли Блинд («Аякс»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Дензел Думфрис («Интер», Италия), Стефан де Врей («Интер», Италия), Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед», Англия).

Полузащитники: Стевен Бергейс («Аякс»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Дэви Классен («Аякс»), Кеннет Тайлор («Аякс«»), Коди Гакпо (ПСВ), Хави Симонс (ПСВ), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Тен Копмейнерс («Аталанта», Италия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Ноа Ланг («Брюгге», Бельгия).

Нападающие: Мемфис Депай («Барселона», Испания), Винсент Янссен («Антверпен», Бельгия), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ», Түркия).

Голландцы – бесспорный фаворит группы, а некоторые причисляют их еще и к фаворитам всего турнира. За неимением в группе команд сопоставимого класса, «оранжевые» должны выходить из нее легко, но как показывает практика, далеко не все фавориты оправдывают свой статус. Удивительно, но самой сильной линией голландцев в этот раз является защитная. Наличие таких оборонцев, как Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей, Тирелл Маласиа позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Кроме того, с приходом Луи ван Гаала «оранжевые» вновь обрели уверенность в своих силах, что и продемонстрировали на групповом этапе Лиги наций, в пух и прах разбив главных конкурентов в лице звездной Бельгии. Отборочный этап подопечные ван Гаала также прошли без особых проблем.





Сборная Сенегала

Главный тренер – Алью Сиссе

Вратари: Эдуар Менди («Челси», Англия), Сени Дьенг («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Альфред Гомис («Ренн», Франция).

Защитники: Юссуф Сабали («Бетис», Испания), Калиду Кулибали («Челси», Англия), Абду Диалло («Лейпциг», Германия), Папе Сиссе («Олимпиакос», Грекия), Формоз Менди («Амьен», Франция), Имаиль Якобс («Монако», Франция), Фоде Балло-Туре («Милан», Италия).

Полузащитники: Нампалис Менди («Лестер», Англия), Шейху Куяте («Ноттингем Форест», Англия), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм», Англия), Идрисса Гуйе («Эвертон», Англия), Мустафа Наме («Пафос», Кипр), Мамаду Лум («Рединг», Англия), Папе Гуйе («Марсель», Франция), Пате Сисс («Вальядолид», Испания).

Нападающие: Садио Мане («Бавария», Германия), Булайе Диа («Салернитана», Италия), Николас Джексон («Вильярреал», Испания), Крепин Диатта («Монако», Франция), Бамба Дьенг («Марсель», Франция), Илиман Ндиай («Шеффилд Юнайтед», Англия), Исмаила Сарр («Уотфорд», Англия), Фамара Дьедиу («Альянаспор», Түркия).

Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка Африки, а потому заслуживает уважение и более пристального внимания. Многие помнят, какой фурор сенегальцы произвели на ЧМ-2002, когда сенсационно добрались до четвертьфинала. Тогда в Сенегале играли другие звезды, но нынешняя команда смотрится пока ничуть не хуже. Главная звезда сенегальцев – нападающий «Баварии» Садио Мане – получил травму и есть риск, что форвард пропустит групповой этап. Тем не менее, команда смотрится боеспособной и мастеровитой даже без своего лидера, поэтому вполне можно ожидать, что они составят пару голландцам, выйдя из группы.





Сборная Эквадора

Главный тренер – Густаво Альфаро

Вратари: Александер Домингес («ЛДУ Кито»), Эрнан Галиндес («Универсидад Католика»), Мойсес Рамирес («Индепендьенте дель Валье»).

Защитники: Анхело Пресиадо («Генк», Бельгия), Вильям Пачо («Антверпен», Бельгия), Роберт Арболеда («Сан-Паулу», Бразилия), Джексон Поросо («Труа», Франция), Феликс Торрес («Сантос Лагуна», Мексика), Пьеро Инкапье («Байер», Германия), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс», АҚШ), Первис Эступиньян («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Диего Паласиос («Лос-Анджелес», АҚШ).

Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург», Германия), Мойсес Кайседо («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Хосе Сифуэнтес («Лос-Анджелес», АҚШ), Джегсон Мендес («Лос-Анджелес», АҚШ), Алан Франко («Атланта Юнайтед», АҚШ), Гонсало Плата («Вальядолид», Испания), Анхель Мена («Леон», Мексика), Джереми Сармиенто («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Айртон Пресьядо («Сантос Лагуна», Мексика), Ромарио Ибарра («Пачука», Мексика).

Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче», Түркия), Микаэль Эстрада («Крус Асуль», Мексика), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз», Аргентина), Кевин Родригес («Имбабура»).

Латиноамериканцы пробились на мундиаль с четвертого места в региональном отборочном турнире, что позволило эквадорцам избежать стыков. В составе команды выделяются игроки «Брайтона» - защитник Эступиньян и хавбек Кайседо. Остальные легионеры команды менее известны. Тем не менее от команд с южноамериканского континента мы ожидаем яркого атакующего футбола и возможных сенсаций.

В воскресенье, 20 ноября, состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Уже представлена сетка прямых эфиров матчей чемпионата мира по футболу на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». С ней можно ознакомиться здесь. В Казахстане церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире на двух телеканалах — «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 20:45 по астанинскому времени.

Фото: championat.com



