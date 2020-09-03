Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что город Имола (Италия) примет чемпионат мира по велоспорту на шоссе -2020. Всемирно известный итальянский город и его регион Эмилия-Романья будет принимать это мероприятие с 24 по 27 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Программа соревнований UCI Worlds была адаптирована с учетом текущей ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19: в этом году будут проводиться гонки (шоссейные и хронометрические) только в категориях «Элит». Несмотря на то, что старт и финиш всех соревнований будут проходить на автомобильной гоночной трассе Имола, маршруты, предложенные оргкомитетом, выделяются своим чрезвычайно сложным характером: мужская гонка составит 259,2 км с общей протяженностью подъема почти 5000 м, а женская - 144 км с общей протяженностью подъема 2750 метров.

Трасса (28,8 км) будет одинаковой для мужчин (9 кругов) и женщин (5 кругов) и будет включать в себя два сложных подъема (в общей сложности 3 км со средним уклоном 10% и участками, достигающими 14%).

Эти характеристики позволят гонщикам получить профиль, сопоставимый с профилем Aigle-Martigny (Швейцария), должен обеспечить увлекательные и живые гонки.

Город, расположенный примерно в 40 километрах от Болоньи, принимал чемпионат мира по велоспорту на шоссе UCI в 1968 году.