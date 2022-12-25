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    Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы

    25 Декабря 2022, 21:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоялось официальное открытие чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На церемонии открытия с приветственной речью выступили министр культуры и спорта Даурен Абаев, аким Алматы Ерболат Досаев, президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

    Даурен Абаев зачитал в ходе открытия зачитал поздравления Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    «Такие престижные соревнования безусловно придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели. Мы продолжим последовательное развитие шахмат в Казахстане и готовы к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией. Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации», - говорится в поздравительном письме Президента РК.

    Сам министр культуры и спорта поблагодарил партнеров и акимата города за поддержку чемпионата мира.

    «Абсолютно уверен, что эффект от этого турнира будет колоссальный. Тысячи ребятишек по всей стране будут следить за турниром и заниматься шахматами. Уверен, что этот шахматный бум в будущем нам подарит новых больших чемпионов», - сказал Даурен Абаев.

    Аким Алматы добавил, что проведение чемпионата мира в Алматы – это большая честь для города. Он пожелал всем участникам побед и удачи.

    В борьбе за первенство в этом году сразятся 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах примут участие 176 игроков. Фаворитом которых является действующий на протяжении последних 10 лет чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия).

    В женском турнире будут соревноваться более 100 спортсменок. Казахстан представляют известные на весь мир шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева.

    Чемпионат начнется играми в рапиде с 26 по 28 декабря, игры-блиц пройдут с 29 по 30 декабря. В тот же день состоится церемония награждения и закрытия игр.

    2022 год объявлен ФИДЕ Годом женщин в шахматах. В рамках этого события 27 декабря 2022 состоится мастер-класс с управляющим директором ФИДЕ, женским гроссмейстером Даной Рейзниеце-Озолой, которая также даст сеанс одновременной игры для талантливых казахстанских девушек.

    В дни соревнований пройдут семинары ФИДЕ для судейского корпуса, сеансы одновременной игры и блицы для детей и всех желающих- любителей, отдельный турнир для программистов из IT-сектора.

    Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат. Чемпионат проводится при поддержке акимата города Алматы и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Билеты для посещения масштабного шахматного праздника можно приобрести в сервисах по покупке билетов, для детей вход бесплатный. Помимо этого турнир будет освещаться на глобальных онлайн-площадках, в том числе – chess24.com и chess.com.

    Расписание чемпионата и подробную программу можно узнать на сайте чемпионата: worldrapidandblitz2022.fide.com.

    Фото пресс-службы акимата Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Спорт Минкультуры Шахматы
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