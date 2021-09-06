Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту завершился в Казахстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На стадионе «Шахтер» города Караганды состоялось торжественное закрытие XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С 1 по 5 сентября в честной борьбе соревновались 14 команд из девяти стран за первенство в профессиональном виде спорта.

Пожарные-спасатели соревновались в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете 4 по 100 метров.

По итогам соревнований чемпионами мира в общем зачете среди женщин стала сборная Республики Беларусь. Второе место завоевала сборная Российской Федерации. Замкнула тройку лидеров сборная Чешской Республики.

Чемпионами мира в общем зачете среди мужчин стала сборная команда Республики Беларусь. На втором месте команда Чешской Республики. Почетное третье место завоевала команда Российской Федерации.

Победители в личном и командном зачетах награждены медалями, дипломами и ценными призами.

Командам-чемпионам вручены кубки победителей.

Следующий чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту запланирован в 2022 году в городе Самарканде Республики Узбекистан. Сборная Казахстана передала флаг Международной спортивной федерации пожарных и спасателей коллегам из Узбекистана.