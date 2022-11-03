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Чемпионат мира по футболу-2022 казахстанцы увидят в прямом эфире

3 Ноября 2022, 14:38
Чемпионат мира по футболу-2022 казахстанцы увидят в прямом эфире
3 Ноября 2022, 14:38

Чемпионат мира по футболу-2022 казахстанцы увидят в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телерадиокорпорация «Казахстан» приобрела телевизионные права на показ матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские любители футбола смогут посмотреть матчи чемпионата в прямом эфире на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». Помимо этого, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение «Qazaqstan.tv».

XXII мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара.

Для поклонников футбола каналы готовят специальные спортивные выпуски перед началом матчей. Программы будут выходить в прямом эфире в течение месяца. Съемочная группа телерадиокорпорации «Казахстан» планирует осуществлять прямые подключения со стадионов Катара. Во время чемпионата мира на страницах социальных сетей корпорации «Казахстан» будут разыграны футбольные атрибуты среди болельщиков.

Телевизионные права на показ игр ХХІІ мирового первенства по футболу на территории Казахстана принадлежат исключительно республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». В связи с этим трансляции и распространение матчей посредством других СМИ и платформ в Казахстане запрещены. Показы футбольных матчей в государственных и частных организациях любого формата, где предусматривается вещание спортивных мероприятий должно осуществляться только через эфир телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport».


Фото: olympic.kz

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