Чемпионат Казахстана среди юношеских футбольных команд готовит качественный резерв

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Второй тур чемпионата республики среди юношеских команд 2008 года рождения проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», в первом матче команда хозяев обыграла соперников из команды «Алаш» со счетом 4:0.

«Во второй игре, к сожалению, мы уступили команде «Туран» из Туркестана – 1:2. Правда, при этом один из голов нашей команды судьи не засчитали из-за офсайда», - добавили в пресс-службе клуба.

По словам тренера таразской команды Ерзата Кенбаева, жамбылские игроки недооценили соперника, который навязал таразцам борьбу и прессинг.

«Тем не менее, нужно отметить, что наши ребята на поле старались, - отметил главный тренер юношеской команды. - После двух пропущенных голов отыграли один, могли забить второй, но не хватило удачи. Главное, чтобы детский футбол развивался, необходимо отрабатывать важные тактические моменты. Сегодня задача тренерского штаба – не столько достижение высокого результата, сколько подготовка качественного резерва. С этой точки зрения в двух играх мы провели полноценную работу. Ребята прибавляют в плане игровой тактики и мышления от матча к матчу, а через такие игры приходит бесценный опыт».

Напомним, в марте Казахстанская федерация футбола, Профессиональная Футбольная Лига и Freedom Holding Corp объявили о создании новой лиги детско-юношеского футбола – QJ League. В первом сезоне лиги принимают участие 12 команд до 18 лет. К 2025 году планируется увеличить количество соревнований по разным возрастным категориям.