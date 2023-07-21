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    Чемпионат Казахстана среди юношеских футбольных команд готовит качественный резерв

    21 Июля 2023, 07:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Второй тур чемпионата республики среди юношеских команд 2008 года рождения проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», в первом матче команда хозяев обыграла соперников из команды «Алаш» со счетом 4:0.

    «Во второй игре, к сожалению, мы уступили команде «Туран» из Туркестана – 1:2. Правда, при этом один из голов нашей команды судьи не засчитали из-за офсайда», - добавили в пресс-службе клуба.

    По словам тренера таразской команды Ерзата Кенбаева, жамбылские игроки недооценили соперника, который навязал таразцам борьбу и прессинг.

    «Тем не менее, нужно отметить, что наши ребята на поле старались, - отметил главный тренер юношеской команды. - После двух пропущенных голов отыграли один, могли забить второй, но не хватило удачи. Главное, чтобы детский футбол развивался, необходимо отрабатывать важные тактические моменты. Сегодня задача тренерского штаба – не столько достижение высокого результата, сколько подготовка качественного резерва. С этой точки зрения в двух играх мы провели полноценную работу. Ребята прибавляют в плане игровой тактики и мышления от матча к матчу, а через такие игры приходит бесценный опыт».

    Напомним, в марте Казахстанская федерация футбола, Профессиональная Футбольная Лига и Freedom Holding Corp объявили о создании новой лиги детско-юношеского футбола – QJ League. В первом сезоне лиги принимают участие 12 команд до 18 лет. К 2025 году планируется увеличить количество соревнований по разным возрастным категориям.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Спорт Футбол Тараз
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