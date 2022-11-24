Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в недавно построенном физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе в жилом массиве Коктал-2 столицы стартовал индивидуально-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2008 года рождения и младше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В торжественном открытии чемпионата приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев, руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, председатель комитета физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК Елсияр Канагатов, генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике, казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин. Они пожелали удачи будущим чемпионам. Также на церемонии открытия присутствовали ветераны спорта.

В соревнованиях принимают участие более 300 тяжелоатлетов со всех областей и городов страны. Они будут состязаться в течение шести дней.

После церемонии открытия руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев вручил памятный Международной федерации тяжелой атлетики столичному спортсмену Едиге Емберды, который установил рекорд в рывке и толчке на чемпионате мира среди юниоров в Мексике.

По итогам соревнований будут разыграны наборы медалей и дипломов в каждой весовой категории, определены команды-победители в общекомандном зачете.

Отметим, что соревнования будут проходить до 29 ноября в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №5 в жилом массиве Коктал-2 (ул. Баршина. 30/2).



