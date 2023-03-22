Чемпионат Казахстана по тогызкумалаку проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе стартовал чемпионат страны по национальной игре тогызкумалак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Масштабные состязания по настольной национальной игре тогызкумалак собрали в Таразе 350 юных спортсменов, представляющих 20 команд из 17 областей страны и городов Астана, Алматы и Шымкент. От Жамбылской области в состязаниях по ловкости ума выступают 36 спортсменов разных возрастных категорий.

На торжественном открытии мероприятия выступили заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев, вице-президент Всемирной ассоциации тогызкумалак Батырбек Кулекеев, руководитель управления спорта Арман Ташметов, государственный тренер Республики Казахстан по тогызкумалаку Даулет Абдикаримов.

Главным судьей чемпионата выступает Национальный спортивный судья высшей категории Ербол Нурханов, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

По словам заместителя руководителя управления физкультуры и спорта Жамбылской области Нуржана Жолдасбекова, история игры казахского народа тогызкумалак насчитывает не одно тысячелетие, с древности эта игра была распространена и среди других тюркоязычных народов.

«В основу игры положено число 9, считавшееся у тюркских народов сакральным. Это довольно сложная игра, казахи недаром называли ее «алгеброй чабанов», считая, что это развивает математическое мышление и воспитывает выдержку. Тогызкумалак в старину считался очень достойным занятием. Абай Кунанбаев был сильнейшим игроком и неделями мог просиживать за доской, обыгрывая знаменитостей из других уездов. В Жамбылской области нередко находят древние «доски», выбитые в камне. Такие древние доски для игры в тогызкумалак имеются в горах близ Тараза и в мавзолее Карахана в самом Таразе», - рассказал Нуржан Жолдасбеков.

В Казахстане сегодня работают международные, республиканские, областные, городские федерации по тогызкумалак. Этим видом спорта занимаются десятки тысяч казахстанцев, большинство из них - молодежь.