Чемпионат Казахстана по теннису на колясках прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшие казахстанские теннисисты-паралимпийцы определены по итогам чемпионата Казахстана по теннису на колясках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первенстве приняли участие более 30 спортсменов из 7 регионов страны: Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе, Актау и Уральск.

Призовые места заняли:

14-15 лет девушки:

3-е место - Алтынай Казбекова (Астана)

2-е место - Акбота Рысбекова (Астана)

1-е место - София Степанова (Астана)

14-15 лет юноши:

3-е место - Байкенов Мадияр (Актобе)

2-е место - Трофимов Назар (Шымкент)

1- место - Соловьёв Иван (Алматы)

16+ мужчины:

3-н место - Алиакпаров Динмухаммед (Астана)

2-е место - Нурлыбек Кайнар (Астана)

1-е место - Неязов Дастан (Актобе)

16+ женщины:

3-е место - Бутимбаева Айжан (Караганда)

2-е место - Бердешева Айгуль (Актобе)

1-е место - Жетпиисова Айшуак (Караганда)

Пары, женщины:

3-е место - Асаубаева А. (Караганда)/ Турсунова А.(Караганда)

2-е место - Айдарханова С. (Астана)/ Бердешева А. (Актобе)

1-е место - Жетпиисова А. (Караганда)/Бутимбаева А. (Караганда)

Пары, мужчины:

3-е место - Алиакпаров Д. (Астана)/Нурлыбек К. (Астана)

2-е место - Шонгарин А. (Актобе)/ Неязов Д. (Актобе)

1-е место - Старыгин Ф. (Караганда)/Быков Е. (Караганда)

«Национальный чемпионат — главный старт сезона в любом виде спорта, по его итогам формируется национальная сборная страны. Второй по счету чемпионат республики прошел отлично, хотелось бы отметить положительную динамику по уровню игры и количеству участников по сравнению с прошлым годом. Победители и призеры были награждены памятными подарками, медалями, кубками, дипломами и денежными премиями. В Казахстане теннис на колясках развивается семимильными шагами, и я более чем уверен, что к 2027 году наши спортсмены примут участие в Паразиатских играх, а в 2028 году в Паралимпийских играх», – отметил куратор департамента инклюзивного развития федерации тенниса Казахстана Сергей Селиванов.

По итогам первенства будет сформирована национальная сборная для участия в международных турнирах.

В 2022 году Федерация тенниса Казахстана взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. Теннис на колясках является официальным паралимпийским видом спорта, соревнования по этому направлению проводятся на всех 4 турнирах серии «Большого шлема». Международная федерация тенниса также организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников – ITF Wheelchair Tennis Tour.