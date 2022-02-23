Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту стартовал в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области стартовал Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В торжественной обстановке Чемпионат открыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 сентября 2017 года за №549, министром проведена церемония вручения знамени департаменту по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«Это историческое событие для всего коллектива департамента и министерства. Поздравляю всех присутствующих и желаю достойно выполнять свой долг по защите Родины», - отметил Юрий Ильин.

Чемпионат будет проходить три дня, в нем примут участие 19 команд со всей республики. Участники будут состязаться в дисциплинах: стометровка с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни. Соревнуются мужские, женские и юношеские сборные.

Пожарно-спасательный спорт является прикладным видом спорта, который повышает боевую готовность огнеборцев и применяется в практике тушения пожаров. Лестница весит 8,5 килограммов, ее длина 4 метра. За доли секунд спортсмены забираются на 4 этаж учебной башни, поэтому им нужно обладать скоростью, силой и гибкостью, чтобы показать лучший результат. Один из самых показательных результатов был зарегистрирован на Чемпионате Мира, проходившем летом 2021 года в городе Караганде. Спортсмен Николай Буторин забрался с лестницей в окно учебной башни за 13, 3 секунды.

«Немногие регионы Казахстана могут похвастаться наличием такого учебно-тренировочного комплекса. В областном центре спортивный манеж появился у одних из первых. Теперь здесь регулярно проходят соревнования областного и республиканского значения. Создаются все условия для того, чтобы спортсмены показали хорошие результаты и чемпионат прошел на высшем уровне», - отметили в ДЧС ВКО.