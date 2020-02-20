Чемпионат Казахстана по охоте с ловчими птицами проходит в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в течение трех дней команды из разных регионов Казахстана будут соревноваться за звание лучшего в охоте с ловчими птицами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, соревнования проходят на ипподроме «Кулагер» в ауле Бесколь Кызылжарского района. Участвуют 12 команд из Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. В каждой команде по три спортсмена, выступающие с соколами, ястребами или беркутами.

Бекболат Искаков из Павлодарской области охотой занимается давно. Говорит, что раньше было увлечение. С осени до весны, практически каждые выходные дни, ездит со своим дикомытом на соревнования. Охотятся на зайцев, лис.

В Северо-Казахстанской области разведением и подготовкой ловчих птиц занимаются братья Акылбек и Акан Калиевы из Акжарского района. Они возлагают на чемпионат большие надежды. Для их пернатых подопечных и среда, и климат привычные.

Чемпионат проходит в почти экстремальных условиях. В регионе бушует непогода.

«Беркутов с размахом крыла в два метра буквально сносило во время полетов штормовым ветром. Некоторые птицы то и дело приземлялись на снег ипподрома, выполняя команду по перелету с возвышенности на руку хозяина. На этом этапе соревнований оценивалось насколько точно и быстро выполняют пернатые хищники команды. На втором этапе судьи оценят свободный полет птиц. Завершатся соревнования испытанием охотничьих навыков соколов, ястребов и беркутов», - рассказали в пресс-службе.

Победителей наградят кубками, медалями и денежными призами.