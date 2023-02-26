Чемпионат Казахстана по охоте с ловчими птицами проходит в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жанаталап Атырауской области стартовал XVI чемпионат Казахстана среди взрослых по национальному виду спорта «Құсбегілік» - охоте с ловчими птицами. Спортивное мероприятие продлится до 26 февраля включительно, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в республиканской федерации «Құсбегілік», в чемпионате участвуют 50 спортсменов из Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской, Атырауской, Абайской, Улытауской, Жетысуской областей и г.Астаны. Их подопечные - десять соколов, одиннадцать ястребов и свыше тридцати орлов.

Так, в первый день чемпионата по итогам соревнований «Зов на руку» в следующий этап прошли спортсмены с 18 птицами. По словам участников, на результаты повлияли погодные условия в регионе. По правилам игры максимальные 10 очков получают те ловчие птицы, которые прилетают на руку хозяина по его команде. При этом, учитывая неблагоприятные погодные условия, согласно решению жюри участники, набравшие 9 баллов также прошли в следующий тур.

По итогам соревнований по запуску птиц на шкуру лисы путевки в полуфинал получили спортсмены с ловчими птицами из Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Абайской, Карагандинской, Атырауской областей и г.Астаны.

Во второй день соревнований ловчие птицы будут охотиться на зайцев.

Напомним, что по приказу Комитета по делам спорта и физической культуры РК «Құсбегілік» признан национальным видом спорта. С этого момента были организованы чемпионат мира с участием 7 государств, 2 чемпионата Азии (5 государств), около 40 международных турниров и 15 чемпионатов в стране.

Организаторами нынешнего чемпионата выступили Министерство культуры и спорта РК, Ассоциация национальных видов спорта, республиканская федерация «Құсбегілік» и акимат Атырауской области.



