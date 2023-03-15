Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпионат Казахстана по футболу 2023: «Актобе» в гостях разгромил «Астану»

    15 Марта 2023, 01:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центральном матче третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» дома сыграла с «Актобе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый тайм полностью остался за гостями, в их составе отметились Максим Самородов и Андрия Филипович, во второй половине хорватскому футболисту удалось оформить дубль. Столичный коллектив за весь поединок почти ничего не создал у ворот Стаса Покатилова, однако отыграть один мяч удалось усилиями Абзала Бейсебекова, но затем свое слово сказал Абылайхан Жумабек — 1:4.

    Таким образом, «Актобе» набирает девять очков, как и шымкентский «Ордабасы» с костанайским «Тоболом», «Астана» же имеет в активе шесть.

    «Астана» — «Актобе» 1:4 (0:3)

    Голы: Самородов 18 (0:1), Филипович 40 (0:2), Филипович 50 (0:3), Бейсебеков 77 (1:3), Жумабек 90+1 (1:4).

    Фото: пресс-службы ФК «Астана»

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Футбол ФК «Астана» ФК «Актобе»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье
    Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского ЧМ
    Женис Касымбек посетил кабинет поддержки инклюзии для детей с аутизмом
    Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров