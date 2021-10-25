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    Чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Шымкенте

    25 Октября 2021, 09:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился командный и индивидуальный чемпионат Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В ходе недельных соревнований за звание лучшего спортсмена страны участвовал 91 спортсмен из Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Шымкент и Алматы.

    По результатам соревнований Шымкент стал победителем в командном зачете. На втором месте команда Костанайской области, на третьем - Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.

    Список победителей и призеров в индивидуальных соревнованиях среди мужчин:

    1. Хайтмурат Кульматов (г. Шымкент);

    2. Дмитрий Панарин (Туркестанская область);

    3. Артур Ниязов (Шымкент);

    3. Евгений Евсеев (Шымкент).

    Список победителей и призеров в индивидуальных соревнованиях среди женщин:

    1. Камила Смагулова (Шымкент);

    2. Аиша Жумабек (г. Шымкент);

    3. Ромуалада Батырова (Акмолинская область);

    3. Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область).

    Результаты парных соревнований среди мужчин:

    1. Евгений Евсеев / Хайтмурат Кулматов (Шымкент);

    2. Антон Кнол / Виктор Зайферлинг (Карагандинская область);

    3. Дмитрий Панарин (Туркестанская область)/Артур Ниязов (Шымкент);

    3. Махсут Таджибуллаев (Шымкент)/Вячеслав Власов (Алматы).

    Результаты соревнований в женском парном разряде:

    1. Аиша Жумабек (Шымкент) / Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область);

    2. Камила Смагулова (Шымкент) / Ромуалада Батыров (Акмолинская область);

    3. Арина Сазонова / Дарья Моисеенко (Костанайская область);

    3. Ева Бутпаева / Айдана Акулова (Западно-Казахстанская область).

    Результаты соревнований в смешанном парном разряде:

    1. Артур Ниязов (Шымкент) / Ромуалада Батыров (Акмолинская область);

    2. Евгений Евсеев (Шымкент) / Арина Сазонова(Костанайская область);

    3. Дмитрий Панарин (Туркестанская область) / Айша Жумабек (Шымкент);

    3. Хайтмурат Кульматов / Камила Смагулова (Шымкент).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Шымкент
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