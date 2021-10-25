Чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился командный и индивидуальный чемпионат Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В ходе недельных соревнований за звание лучшего спортсмена страны участвовал 91 спортсмен из Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Шымкент и Алматы.

По результатам соревнований Шымкент стал победителем в командном зачете. На втором месте команда Костанайской области, на третьем - Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.

Список победителей и призеров в индивидуальных соревнованиях среди мужчин:

1. Хайтмурат Кульматов (г. Шымкент);

2. Дмитрий Панарин (Туркестанская область);

3. Артур Ниязов (Шымкент);

3. Евгений Евсеев (Шымкент).

Список победителей и призеров в индивидуальных соревнованиях среди женщин:

1. Камила Смагулова (Шымкент);

2. Аиша Жумабек (г. Шымкент);

3. Ромуалада Батырова (Акмолинская область);

3. Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область).

Результаты парных соревнований среди мужчин:

1. Евгений Евсеев / Хайтмурат Кулматов (Шымкент);

2. Антон Кнол / Виктор Зайферлинг (Карагандинская область);

3. Дмитрий Панарин (Туркестанская область)/Артур Ниязов (Шымкент);

3. Махсут Таджибуллаев (Шымкент)/Вячеслав Власов (Алматы).

Результаты соревнований в женском парном разряде:

1. Аиша Жумабек (Шымкент) / Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область);

2. Камила Смагулова (Шымкент) / Ромуалада Батыров (Акмолинская область);

3. Арина Сазонова / Дарья Моисеенко (Костанайская область);

3. Ева Бутпаева / Айдана Акулова (Западно-Казахстанская область).

Результаты соревнований в смешанном парном разряде:

1. Артур Ниязов (Шымкент) / Ромуалада Батыров (Акмолинская область);

2. Евгений Евсеев (Шымкент) / Арина Сазонова(Костанайская область);

3. Дмитрий Панарин (Туркестанская область) / Айша Жумабек (Шымкент);

3. Хайтмурат Кульматов / Камила Смагулова (Шымкент).