Чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился командный и индивидуальный чемпионат Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В ходе недельных соревнований за звание лучшего спортсмена страны участвовал 91 спортсмен из Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Шымкент и Алматы.
По результатам соревнований Шымкент стал победителем в командном зачете. На втором месте команда Костанайской области, на третьем - Карагандинской и Западно-Казахстанской областей.
Список победителей и призеров в индивидуальных соревнованиях среди мужчин:
1. Хайтмурат Кульматов (г. Шымкент);
2. Дмитрий Панарин (Туркестанская область);
3. Артур Ниязов (Шымкент);
3. Евгений Евсеев (Шымкент).
Список победителей и призеров в индивидуальных соревнованиях среди женщин:
1. Камила Смагулова (Шымкент);
2. Аиша Жумабек (г. Шымкент);
3. Ромуалада Батырова (Акмолинская область);
3. Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область).
Результаты парных соревнований среди мужчин:
1. Евгений Евсеев / Хайтмурат Кулматов (Шымкент);
2. Антон Кнол / Виктор Зайферлинг (Карагандинская область);
3. Дмитрий Панарин (Туркестанская область)/Артур Ниязов (Шымкент);
3. Махсут Таджибуллаев (Шымкент)/Вячеслав Власов (Алматы).
Результаты соревнований в женском парном разряде:
1. Аиша Жумабек (Шымкент) / Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область);
2. Камила Смагулова (Шымкент) / Ромуалада Батыров (Акмолинская область);
3. Арина Сазонова / Дарья Моисеенко (Костанайская область);
3. Ева Бутпаева / Айдана Акулова (Западно-Казахстанская область).
Результаты соревнований в смешанном парном разряде:
1. Артур Ниязов (Шымкент) / Ромуалада Батыров (Акмолинская область);
2. Евгений Евсеев (Шымкент) / Арина Сазонова(Костанайская область);
3. Дмитрий Панарин (Туркестанская область) / Айша Жумабек (Шымкент);
3. Хайтмурат Кульматов / Камила Смагулова (Шымкент).