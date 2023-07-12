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    Чемпионат Европы по казакша курес пройдет в Баку

    12 Июля 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Азербайджане пройдет чемпионат Европы по казакша курес. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году впервые организовали чемпионат мира по казакша курес. Тогда в соревновании приняли участие спортсмены из 40 стран мира. Это одна из проводимых работ по направлению включения казакша курес в программу Олимпийских игр. В этом году по казакша курес чемпионат Азии пройдет в Узбекистане. Теперь чемпионат Европы планируется провести в Азербайджане. В этом направлении нами ведется большая работа», - прокомментировал Ербол Мырзабосынов, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, чемпионат Европы планируется провести в сентябре или в октябре этого года.

    Напомним, что сегодня был представлен новый президент ассоциации Qazaq kuresi.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Минкультуры
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