Чемпионат Азии по волейболу сидя впервые пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 по 8 июля в честь 25-летия столицы в спортивном комплексе «Жекпе-жек сарайы» имени Ж. Ушкемпирова состоится чемпионат Азии по волейболу сидя (пара волейбол), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 8 азиатских стран, включая Казахстан, Японию, Таиланд, Иран, Ирак, Южную Корею, Монголию и Индию.

Победители этого чемпионата получат лицензию для участия в XVII летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Впервые в истории мы проводим чемпионат Азии по волейболу сидя в нашей столице. Организация международных соревнований такого уровня всегда несет большую ответственность, так как такие мероприятия способствуют укреплению имиджа нашего государства на международной арене. Мы получаем всестороннюю поддержку от государства при проведении данного мероприятия. Нас также поддерживают Sportqory (Фонд поддержки спорта), «Самрук казына» и управления города Астаны. Благодаря совместным усилиям, я уверен, что чемпионат будет проведен на самом высоком уровне», - отметил генеральный секретарь Федерации пара волейбола Казахстана Батыр Кадырбайулы.

Казахстан представит свои национальные команды как в мужском, так и в женском разряде на предстоящем чемпионате. Следует отметить, что мужская сборная Казахстана является многократным чемпионом и призером на международной арене, занимая 7-е место в рейтинге лучших команд мира и 2-е место среди азиатских стран. В то же время, для женской сборной Казахстана это будет первое участие в таком турнире.

Открытие чемпионата состоится 3 июля в 11:00 в спортивном комплексе «Жекпе-жек сарайы». Первые игры начнутся в тот же день в 10:00, где сборная Казахстана сыграет с командой Японии.