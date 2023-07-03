Чемпионат Азии по волейболу сидя стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане, во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова, стартовал крупный параспортивный турнир – чемпионат Азии по волейболу сидя. Соревнование, приуроченное к 25-летию столицы, организовано при активной поддержке Министерства культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В церемонии открытия азиатского первенства принял участие министр культуры и спорта Асхат Оралов, он поприветствовал зрителей и участников турнира, а также зачитал поздравительное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент подчеркнул, что в Казахстане создаются все условия для развития волейбола и уделяется большое внимание людям с особыми потребностями. В заключение Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в организации соревнования.

Отметим, что чемпионат Азии по волейболу сидя проводится в нашей стране впервые, в нем принимают участие более 200 спортсменов из 8 стран. Это Казахстан, Япония, Таиланд, Иран, Ирак, Южная Корея, Монголия и Индия. Соревнования проходят как среди мужских, так и среди женских команд. Наша сборная представлена в обоих разрядах. И если мужская сборная Казахстана считается одной из сильнейших на континенте (7-е место в мировом рейтинге и 2-е – в азиатском), то для девушек - это первый турнир такого уровня.

«Победители получат путевки на XVII летние Паралимпийские игры в Париже. Сам чемпионат Азии по волейболу сидя продлится до 8 июля. Приглашаю всех жителей и гостей столицы поддержать наших парней и девушек, а самим спортсменам желаю завоевать золотые медали. Кстати, наша мужская команда уже одержала первую победу в рамках нынешнего континентального первенства, обыграв в матче открытия волейболистов из Японии. Так держать!» – сказал Асхат Оралов.