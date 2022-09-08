Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Актау

    8 Сентября 2022, 18:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В предстоящих состязаниях по триатлону будут участвовать более 70 спортсменов из 10 стран. Мероприятие пройдет на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Актау 17 и 18 сентября. К побережью Каспийского моря съедутся более 70 спортсменов из десяти стран. Они продемонстрируют свои возможности в категории Elite и в смешанной эстафете.

    Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Бекмагамбетова Надежда и Дарья Бычкова.

    В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.

    Фото: lada.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Спорт Мангистауская область Общество Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Казахстан завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по велоспорту на треке в Малайзии
    Казахстан занял первое место в общем зачете чемпионата Азии по шоссейному велоспорту
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог