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    Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях пройдет в Астане

    26 Января 2023, 21:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 10 по 12 февраля 2023 года столица Казахстана примет X чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В масштабном мероприятии примут участие более 500 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Чемпионат пройдет в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. Соревнования являются одним из самых важных мероприятий календаря Азиатской легкоатлетической ассоциации в 2023 году.

    Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. Планируется, что в соревновании примут участие атлеты более чем из 31 страны. Спортсмены выступят в 26 дисциплинах легкой атлетики, среди которых бег, метания, прыжки и многоборье.

    Программа соревнований:

    Женщины:

    1. Бег – 60 м;

    2. Бег – 400 м;

    3. Бег – 800 м;

    4. Бег – 1500 м;

    5. Бег – 3000 м;

    6. Бег – 60 с барьерами;

    7. Прыжок в длину;

    8. Прыжок в высоту;

    9. Тройной прыжок;

    10. Прыжок с шестом;

    11. Толкание ядра;

    12. Эстафета – 4x400 м;

    13. Пятиборье.

    Мужчины:

    1. Бег – 60 м;

    2. Бег – 400 м;

    3. Бег – 800 м;

    4. Бег – 1500 м;

    5. Бег – 3000 м;

    6. Бег – 60 с барьерами;

    7. Прыжок в длину;

    8. Прыжок в высоту;

    9. Тройной прыжок;

    10. Прыжок с шестом;

    11. Семиборье;

    12. Эстафета – 4x400 м;

    13. Толкание ядра.

    В церемонии открытия соревнований примут участие президент Азиатской легкоатлетической Ассоциации Дахлан аль-Хамад, президент Федерации легкой атлетики Республики Казахстан – Даниал Ахметов, члены Совета Азиатской легкоатлетической Ассоциации, руководители национальных Федераций из стран Азии, а также заслуженные спортсмены и деятели казахстанского спорта.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Легкая атлетика
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