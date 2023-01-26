АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 10 по 12 февраля 2023 года столица Казахстана примет X чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В масштабном мероприятии примут участие более 500 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Чемпионат пройдет в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. Соревнования являются одним из самых важных мероприятий календаря Азиатской легкоатлетической ассоциации в 2023 году.
Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. Планируется, что в соревновании примут участие атлеты более чем из 31 страны. Спортсмены выступят в 26 дисциплинах легкой атлетики, среди которых бег, метания, прыжки и многоборье.
Программа соревнований:
Женщины:
1. Бег – 60 м;
2. Бег – 400 м;
3. Бег – 800 м;
4. Бег – 1500 м;
5. Бег – 3000 м;
6. Бег – 60 с барьерами;
7. Прыжок в длину;
8. Прыжок в высоту;
9. Тройной прыжок;
10. Прыжок с шестом;
11. Толкание ядра;
12. Эстафета – 4x400 м;
13. Пятиборье.
Мужчины:
1. Бег – 60 м;
2. Бег – 400 м;
3. Бег – 800 м;
4. Бег – 1500 м;
5. Бег – 3000 м;
6. Бег – 60 с барьерами;
7. Прыжок в длину;
8. Прыжок в высоту;
9. Тройной прыжок;
10. Прыжок с шестом;
11. Семиборье;
12. Эстафета – 4x400 м;
13. Толкание ядра.
В церемонии открытия соревнований примут участие президент Азиатской легкоатлетической Ассоциации Дахлан аль-Хамад, президент Федерации легкой атлетики Республики Казахстан – Даниал Ахметов, члены Совета Азиатской легкоатлетической Ассоциации, руководители национальных Федераций из стран Азии, а также заслуженные спортсмены и деятели казахстанского спорта.
Фото: gov.kz