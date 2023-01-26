Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 10 по 12 февраля 2023 года столица Казахстана примет X чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В масштабном мероприятии примут участие более 500 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Чемпионат пройдет в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. Соревнования являются одним из самых важных мероприятий календаря Азиатской легкоатлетической ассоциации в 2023 году.

Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. Планируется, что в соревновании примут участие атлеты более чем из 31 страны. Спортсмены выступят в 26 дисциплинах легкой атлетики, среди которых бег, метания, прыжки и многоборье.

Программа соревнований:

Женщины:

1. Бег – 60 м;

2. Бег – 400 м;

3. Бег – 800 м;

4. Бег – 1500 м;

5. Бег – 3000 м;

6. Бег – 60 с барьерами;

7. Прыжок в длину;

8. Прыжок в высоту;

9. Тройной прыжок;

10. Прыжок с шестом;

11. Толкание ядра;

12. Эстафета – 4x400 м;

13. Пятиборье.

Мужчины:

1. Бег – 60 м;

2. Бег – 400 м;

3. Бег – 800 м;

4. Бег – 1500 м;

5. Бег – 3000 м;

6. Бег – 60 с барьерами;

7. Прыжок в длину;

8. Прыжок в высоту;

9. Тройной прыжок;

10. Прыжок с шестом;

11. Семиборье;

12. Эстафета – 4x400 м;

13. Толкание ядра.

В церемонии открытия соревнований примут участие президент Азиатской легкоатлетической Ассоциации Дахлан аль-Хамад, президент Федерации легкой атлетики Республики Казахстан – Даниал Ахметов, члены Совета Азиатской легкоатлетической Ассоциации, руководители национальных Федераций из стран Азии, а также заслуженные спортсмены и деятели казахстанского спорта.

Фото: gov.kz



