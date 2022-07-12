Чемпионат Азии по кекушинкай каратэ-до KWF впервые пройдет в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене 24-26 сентября впервые пройдет чемпионат Азии по кекушинкай каратэ-до. Участие примут 12 стран. Об этом сообщил президент федерации кекушинкай каратэ-до KWF РК Максат Мукаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев в ходе личного приема принял недавно назначенного на должность президента федерации кекушинкай каратэ-до KWF РК Максата Мукаша.

Кроме того, он наградил благодарственными письмами от имени главы региона серебряного медалиста Кубка мира по кекушинкай каратэ-до Райымбека Шынтай и его тренера Берекета Нурбаева.

По словам президента федерации кекушинкай каратэ-до KWF РК Максата Мукаша, в этом году 24-26 сентября в городе Жанаозене впервые пройдет чемпионат Азии по кекушинкай каратэ-до. В мероприятии примут участие 12 стран Азии.

«Это будет масштабное мероприятие, как для страны, так и для области. В чемпионате примут участие спортсмены из Японии, Кореи, Китая, Ирака, Ирана, Сирии, Непала и . Мы надеемся, что проведение чемпионата мира по карате в Мангистау придаст новый импульс развитию этого вида спорта, - подчеркнул Максат Мукаш.

Также в ходе встречи заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев поздравил Райымбека Шынтая, который недавно пополнил копилку сборной РК, приняв участие в Кубке мира VI World Cup IFK Valencia в возрасте 16-17 лет, который прошел в испанской Валенсии. Он стал серебряным призером в весовой категории до 65 кг.

Федерация кекушинкай каратэ-до KWF основана в 2007 году. На сегодня в федерации насчитывается более 120 тренеров по республике и обучаются около 10 тыс. учащихся. Более 300 учащихся получили звание мастера спорта РК, 15 из них удостоены звания мастера спорта международного класса. Среди них лидируют спортсмены из Мангистауской области.

Фото: gov.kz