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    Чемпионат Азии по джиу-джитсу  выиграл военнослужащий из Костаная

    1 Апреля 2022, 12:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий воинской части 6697 города Костаная Малик Байсултанов выиграл чемпионат Азии по джиу-джитсу в весовой категории 62 килограмма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    VI Чемпионат Азии по джиу-джитсу завершился только накануне и проходил в городе Манама (Бахрейн).

    В чемпионате принял участие военнослужащий воинской части 6697 города Костаная регионального командования «Орталық» НГ РК ефрейтор Байсултанов Малик, который по итогам чемпионата в весовой категории 62 кг занял первое место.

    Как оказалось, сам Малик родом из посёлка Кушмурун Аулиекольского района. Именно здесь зародилась его история, связанная со спортом.

    «Я с 10 лет начал ходить на греко-римскую борьбу. Занимался до призыва в армию. После службы с 2018 года начал вплотную заниматься самбо. После уже перешёл на джиу-джитсу, - рассказал Малик. — В этом году я выиграл чемпионат Казахстана. Провел четыре схватки, все выиграл досрочно. И таким образом завоевал путёвку на чемпионат Азии и мира.

    Следующая победа не заставила себя долго ждать.

    «Сейчас вот выиграл чемпионат Азии. Здесь первую встречу провёл с тэйпэйским атлетом, его выиграл досрочно. Вторая встреча была с афганским атлетом. Третья- с бахрейнским. В финале я бился с земляком, казахстанцем, где чистым броском завершил бой победой»,- добавил М. Байсултанов.

    В планах у молодого спортсмена дальше заниматься спортом и уже усиленно готовиться к победе на чемпионате мира.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спорт Армия
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