Чемпионат Азии по боксу в Казахстане официально перенесли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане перенесли чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По сообщению Азиатской конфедерации бокса (ASBC), причины переноса континентального первенства не сообщаются.

Чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров должен был пройти в столице Казахстана с 14 по 30 июля. К участию в молодежной части чемпионата допускаются боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали у юниоров.