Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпионат Азии по боксу в Казахстане официально перенесли

    25 Июня 2023, 22:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане перенесли чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    По сообщению Азиатской конфедерации бокса (ASBC), причины переноса континентального первенства не сообщаются.

    Чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров должен был пройти в столице Казахстана с 14 по 30 июля. К участию в молодежной части чемпионата допускаются боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали у юниоров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Уимблдона-2023
    Лидер «Астаны» получил серьезную травму на восьмом этапе «Тур де Франс»
    Кто сыграет в финале Кубка Казахстана-2023 по футболу
    Тимофей Скатов не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне