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    Чемпионат Азии по боксу состоится в Дубае

    29 Апреля 2021, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению Азиатской конфедерации бокса (ASBC) предстоящий чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин перенесен из Нью-Дели (Индия) в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «Срок регистрации продлен до 30 апреля, поэтому все те национальные федерации, которые не успели загрузить список делегаций в базу данных AIBA, имеют возможность сделать это в ближайшие дни. Чемпионат ASBC Азии по боксу среди мужчин и женщин пройдет в те же сроки, начиная с 21 мая, и будет продлен на один день до 1 июня. Регламент, правила соревнований и условия турнира остались прежними. Всю необходимую информацию вы можете найти в руководстве командных делегаций. Головной офис и руководство ASBC готовы помочь любой из команд, которым нужна поддержка в регистрационных протоколах и по любым другим вопросам. Чемпионат Азии ASBC по боксу среди мужчин и женщин пройдет в 10 женских и 10 мужских весовых категориях», - говорится в сообщении организации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Арабские эмираты
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