Чемпиона России по боксу подозревают в развращении несовершеннолетних

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбуждено в отношении боксера Артура Осипова, его подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Тамбовской области, передает МИА «Казинформ».

«По предварительной информации, Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста)», - сказали в правоохранительных органах.

Собеседник агентства в спортивных кругах подтвердил информацию о задержании боксера.

Осипов - чемпион России и СНГ, мастер спорта РФ. Родился в Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом «Черная молния».