Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Чемпиона России по боксу подозревают в развращении несовершеннолетних

    4 Августа 2023, 09:40

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбуждено в отношении боксера Артура Осипова, его подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Тамбовской области, передает МИА «Казинформ».

    «По предварительной информации, Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста)», - сказали в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства в спортивных кругах подтвердил информацию о задержании боксера.

    Осипов - чемпион России и СНГ, мастер спорта РФ. Родился в Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом «Черная молния».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Океаны Земли меняют цвет из-за изменения климата
    Ледяной человек Эци оказался потомком мигрантов из Малой Азии
    Медсестра убила 7 младенцев в Британии
    Житель США купил лотерею и выиграл более $40 000
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы