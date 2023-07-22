Чемпион WBO из Казахстана Султан Заурбек нокаутировал соперника в Шотландии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Султан Заурбек (14-0, 10 КО) победил соперника на вечере бокса в Эдинбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Султан Заурбек сразился с непобежденным испанцем Джоном Картером (15-0-1, 7 КО) по прозвищу «Ураган». Бой во втором полулегком весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Султан Заурбек одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Джон Картер потерпел первое поражение в профи. Султан Заурбек является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.