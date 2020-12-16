Чемпион WBC из Казахстана возвращается на ринг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал, тренирующийся и проживающий в Лондоне, обладатель пояса «молодежного чемпиона» по версии WBC Султан Заурбек после непродолжительной паузы вновь возвращается на ринг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18 декабря в вечере бокса в Алматы под названием Independence day он сразится против украинского боксера Владислава Мельника. Султан Заурбек представляет MTK Global.

«Очень приятно возвращаться домой, тем более, что здесь мне предстоит провести очередной поединок. Как вы знаете, я должен был боксировать еще 11 ноября в Англии, но тот поединок не состоялся ввиду болезни моего соперника. И вот теперь мне предстоит большой бой уже в Алматы», - говорит боксер.

Он также рассказал о подготовке к поединку.

«Основной тренировочный лагерь я прошел в Лондоне, под руководством моего наставника Анхеля Фернандеса, который также работает и с Энтони Джошуа. Это был хороший подготовительный процесс, где мы работали над технико-тактическими аспектами, а также повышением уровня функциональной и физической кондиции. Естественно подключали и работу в спаррингах. В общем, это был полезный и продуктивный этап», - добавил он.

По его словам, украинец Владислав Мельник достаточно опытный боксер.

«Он представляет Украину, а боксеры из этой страны очень высоко котируются на мировой арене. Об этом говорят и результаты боксеров из этой страны как на любительском, так и на профессиональном ринге. Но мы представляем Казахстан, страну, которая тоже является «законодателем мод» в боксе. У нас есть определенные заготовки на этот поединок, которые мы прорабатывали с тренерским штабом. Не буду забегать вперед и выступать с громкими заявлениями, как это принято в западной индустрии спортивных развлечений. Мы – казахи, мало разговариваем, и за нас говорят наши дела и поступки, а не громкие заявления. Удалось с тренерами посмотреть записи выступление соперника, но выводы будет делать ринг», - заметил Султан Заурбек.

Непобежденный Султан Заурбек (9-0, 7 КО) дебютировал в профи в октябре 2018 года. Он является «молодежным» чемпионом мира WBC во втором полулегком весе.