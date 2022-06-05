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    Чемпион WBA из Казахстана нокаутировал американца в дебютном бою в США

    5 Июня 2022, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО) провел свой дебютный бой в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота), где сразился с американцем Хайнеллом Уилером (7-1, 6 КО). Бой в суперсреднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Нурмаганбета нокаутом во втором раунде.

    Бек Нурмаганбет одержал седьмую победу на профи-ринге и остался непобежденным, а Хайнелл Уилер потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

    Ранее Нурмаганбет становился чемпионом по версии WBA International в своем дивизионе.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт США Бокс
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