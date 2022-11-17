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    Чемпион мира согласился на бой с Жанибеком Алимханулы

    17 Ноября 2022, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Временный» чемпион мира WBC в среднем весе Карлос Адамес из Доминиканской Республики дал согласие на бой с обладателем титула WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Адамес откликнулся на пост «Казахского стиля», который тот опубликовал после победы над британцем Дензелом Бентли в воскресенье.

    «Все остальные чемпионы видели или слышали, что я прошел 12 раундов. Надеюсь, теперь они уже не станут меня избегать. Раньше они все боялись быть нокаутированными. А сейчас у них появилась надежда проиграть не нокаутом. Но для них я кое-что приготовил», - написал Жанибек.

    Адамес сделал ретвит данной записи в своем аккаунте и добавил комментарий: «Я готов».

    Отметим, что сам Алимханулы после боя с Бентли заявил, что готов объединить пояса «с любым из чемпионов», не назвав конкретных имен.

    Фото: sports.kz
    Бокс Жанибек Алимханулы
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